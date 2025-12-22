Tái thiết vùng rốn lũ

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ những nền nhà đổ nát sau các đợt mưa bão vào tháng 11 vừa qua, hàng trăm mái ấm mới đang được dựng lên khẩn trương. Những bức tường còn thơm mùi vữa, những mái tôn vừa lợp xong không chỉ che nắng che mưa, mà còn thắp lại niềm tin, sưởi ấm lòng dân trước thềm xuân mới. Với mỗi cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, "Chiến dịch Quang Trung" không đơn thuần là nhiệm vụ, mà là mệnh lệnh khẩn cấp xuất phát từ trái tim.

C ĂN NHÀ HỒI SINH SAU 12 NGÀY "VƯỢT NẮNG, THẮNG MƯA"

Một buổi sáng giữa tháng 12, trong căn nhà mới còn nguyên mùi vữa ở thôn Chánh Hội (xã Ngô Mây, Gia Lai; thuộc H.Phù Cát, Bình Định cũ), cụ Tô Thị Sửa (88 tuổi) lặng lẽ ngồi nhìn ra khoảng sân vừa được dọn dẹp gọn gàng. Ngày 17.12, căn nhà này trở thành ngôi nhà đầu tiên được bàn giao trong khuôn khổ "Chiến dịch Quang Trung" tại Gia Lai.

Những người lính đội mưa xây nhà cho người dân vùng rốn lũ ở Đắk Lắk ẢNH: HỮU TÚ

Ngôi nhà rộng 55 m², tổng kinh phí xây dựng 130 triệu đồng. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại gia đình chắt chiu, vay mượn thêm. Với cụ Sửa, giá trị lớn nhất không nằm ở con số, mà ở cảm giác được che chở, an tâm sau những ngày mưa bão kéo dài.

Cụ Sửa vẫn chưa quên khoảnh khắc trở về sau khi đi tránh bão số 13, căn nhà gắn bó gần trọn đời người chỉ còn trơ lại nền móng. Rồi "Chiến dịch Quang Trung" được triển khai, những người lính công binh có mặt, đặt viên đá đầu tiên trên nền đất còn sũng nước. Chỉ sau 12 ngày thi công liên tục, bất chấp nắng mưa, một căn nhà mới vững chãi đã đứng lên từ đống đổ nát. "Gần hết đời rồi mà còn mất nhà, trong mơ tôi cũng chỉ mong có chỗ trú ngụ an toàn. Giờ giấc mơ thành sự thật", cụ Sửa xúc động nói.

Đằng sau căn nhà đầu tiên ấy là những ngày làm việc không ngơi nghỉ của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34). Trên công trường, các tổ thi công chia ca kíp, tranh thủ từng giờ nắng hiếm hoi. Áp lực tiến độ lớn, khối lượng công việc nặng, nhưng không ai chùn bước.

Cụ Sửa nở nụ cười mãn nguyện trong ngày bước vào căn nhà mới ẢNH: ĐỨC NHẬT

Có mặt động viên gia đình cụ Sửa, thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó chính ủy Quân đoàn 34, yêu cầu Lữ đoàn Công binh 7 tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm "giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim", coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của quân đội trong thời bình. Ông nhấn mạnh yêu cầu thi công đúng thiết kế, đúng kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối; ưu tiên tiến độ nhưng không chủ quan, nóng vội; mỗi ngôi nhà phải đạt chất lượng bền vững, sử dụng lâu dài, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Tỉnh Gia Lai có 674 căn nhà bị hư hỏng hoàn toàn do bão lũ. Đến nay, toàn bộ số nhà này đã được khởi công. Theo ông Dương Mah Tiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, chiến dịch đang được triển khai đồng loạt, thuận lợi. Nhà xây mới đạt khoảng 67% tiến độ, nhà sửa chữa đạt 93%. "Tỉnh cam kết rút ngắn thời gian xây dựng nhà mới trước 10 ngày so với kế hoạch", ông Tiệp cho biết.

D ẦM MƯA DỰNG NHÀ CHO DÂN

Không khí khẩn trương ấy cũng lan tỏa sang phía đông Đắk Lắk (địa bàn tỉnh Phú Yên cũ). Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, sau các đợt mưa bão giữa tháng 11, toàn tỉnh có 655 căn nhà sập hoàn toàn, 892 căn hư hỏng nặng. UBND tỉnh đã quyết định hỗ trợ xây dựng nhà mới 170 triệu đồng/nhà; sửa chữa nhà hư hỏng nặng 40 triệu đồng/nhà. Tổng kinh phí khắc phục hơn 200 tỉ đồng.

Bộ đội thuộc Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) xây nhà cho người dân tỉnh Gia Lai ẢNH: ĐỨC NHẬT

Giữa những cơn mưa nặng hạt ở xã Sơn Hòa, các tổ chiến sĩ Trung đoàn Pháo binh 4 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) vẫn miệt mài trên công trường. Thượng úy Lê Văn Đủ, Trợ lý công tác quần chúng của Trung đoàn Pháo binh 4, cho biết mưa lớn kéo dài ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ thi công. Tuy nhiên, đơn vị vẫn duy trì làm việc liên tục, tranh thủ từng khoảng ngớt mưa. "Đây không chỉ là nhiệm vụ được giao, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Dù khó khăn đến đâu, chúng tôi cũng quyết tâm để bà con sớm có nhà ở ổn định", thượng úy Đủ chia sẻ.

Đứng bên căn nhà đã thành hình sau hơn 10 ngày thi công, ông Nguyễn Ngọc Trí (47 tuổi, xã Sơn Hòa) không giấu được xúc động. "Được tỉnh hỗ trợ tiền, lại được bộ đội hỗ trợ ngày công, gia đình tôi rất mừng. Bộ đội làm nhanh mà cẩn thận đến từng chi tiết. Với tiến độ này, chúng tôi sẽ sớm có nhà mới để ở", ông Trí nói.

Tại xã Hòa Thịnh, chính quyền địa phương cũng đang "chạy đua" với thời gian. Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết đã bàn giao mặt bằng 114/117 căn nhà theo kế hoạch, 3 trường hợp còn lại đang khẩn trương hoàn tất thủ tục đất đai. Ngày 18.12, những căn nhà đầu tiên đã được cất nóc.

Bộ đội dầm mưa xây dựng nhà cho người dân ở các vùng bị ảnh hưởng mưa lũ phía đông Đắk Lắk ẢNH: HỮU TÚ

Theo trung tá Phạm Văn Tuyền, Phó chính ủy Lữ đoàn 655 (Quân khu 5), mưa dầm kéo dài khiến việc thi công tại thôn Phú Hữu (xã Hòa Thịnh) gặp nhiều khó khăn. Đơn vị phải tăng ca, ăn ở tại chỗ, sinh hoạt nhờ nhà dân bên cạnh để thuận tiện thi công. "Nhà hư hỏng được sửa ngay, nhà xây mới thì các lực lượng phối hợp nhịp nhàng, quyết tâm để bà con kịp có nhà mới đón tết", trung tá Tuyền nói.

Khánh Hòa khánh thành ngôi nhà đầu tiên Công an tỉnh Khánh Hòa bàn giao nhà mới cho gia đình chị Cao Thị Muỗi và anh Mấu Trường ẢNH: BÁ DUY Lực lượng công an tặng nhiều vật dụng cho gia đình chị Muỗi trong ngày nhận nhà mới ẢNH: BÁ DUY Ngày 18.12, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức khánh thành, bàn giao nhà mới cho gia đình chị Cao Thị Muỗi và anh Mấu Trường (thôn Dốc Trầu, xã Đông Khánh Sơn). Đây là ngôi nhà đầu tiên trong khuôn khổ "Chiến dịch Quang Trung" do Công an tỉnh Khánh Hòa triển khai, hoàn thành và trao cho người dân. Trong đợt mưa lũ vừa qua, căn nhà cũ của gia đình chị Muỗi bị đất đá sạt lở vùi lấp hoàn toàn. Từ ngày 5 - 15.12, Công an tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ 200 triệu đồng để xây dựng lại ngôi nhà mới có diện tích gần 40 m², gồm phòng khách, 2 phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh. Công trình được thiết kế kiên cố, phù hợp với địa chất vùng triền núi. Đáng chú ý, thềm nhà có mái hiên phía trước được xây dựng rộng rãi, đáp ứng sinh hoạt và nét văn hóa truyền thống của người Raglai. Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, mưa lũ đã làm 89 căn nhà sập, đổ, trôi cần xây dựng lại và 290 căn nhà hư hỏng phải sửa chữa trên toàn tỉnh. Đến ngày 18.12, 100% công trình đã được khởi công. Trong số các căn nhà xây mới, 3 căn đã hoàn thiện, 43 căn đang trong giai đoạn hoàn thiện (lát gạch nền, sơn tường), 43 căn còn lại đang xây tường, lên nóc và dự kiến hoàn thành trước ngày 15.1.2026. Đối với nhà sửa chữa, 116 căn đã hoàn thành (đạt 40%), 174 căn đang thi công và phấn đấu hoàn tất trước ngày 31.12.2025. Bá Duy

Thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" tại Đắk Lắk, lực lượng quân đội được giao hỗ trợ xây dựng 231 căn nhà, trong khi Công an tỉnh Đắk Lắk đảm nhận 200 căn. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn, đến ngày 17.12, toàn tỉnh cần xây mới 653 căn nhà, đã khởi công 631 căn (96,6%). Số còn lại được bố trí tái định cư và khởi công khẩn cấp từ ngày 19.12. Đối với nhà sửa chữa, 892 căn đều đã khởi công, trong đó 163 căn hoàn thành; dự kiến trong tuần tới hoàn thành thêm 464 căn. (còn tiếp)