Lâm Đồng lập đoàn kiểm tra sau những 'lùm xùm' ở Trung tâm Y tế Phan Thiết

Ngày 23.8, Sở Y tế Lâm Đồng cho biết, Giám đốc Sở - Huỳnh Thị Phương Duyên vừa ký ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra các nội dung phản ánh, kiến nghị đối với Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết (trước đây là Trung tâm Y tế Phan Thiết).

Theo quyết định của Sở Y tế, thời gian kiểm tra kéo dài 10 ngày kể từ khi công bố quyết định. Phạm vi kiểm tra bao trùm các lĩnh vực, giai đoạn từ 1.1.2023 đến hết 30.6.2025, đồng thời có thể mở rộng trước hoặc sau thời kỳ này nếu cần thiết, do đoàn kiểm tra quyết định.

Đoàn kiểm tra gồm 7 thành viên, do ông Đoàn Quang Huy, Trưởng phòng Kiểm tra – Pháp chế, thuộc Sở Y tế làm trưởng đoàn. Hai phó đoàn là ông Trương Công Nghị và ông Hoàng Văn Hùng (phó phòng). Các thành viên khác đến từ phòng Tổ chức cán bộ, Nghiệp vụ Y và Kiểm tra – Pháp chế cùng tham gia.

Trung tâm y tế khu vực Phan Thiết, thuộc Sở Y tế Lâm Đồng ẢNH: QUẾ HÀ

Sở Y tế giao trưởng đoàn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức quản lý và điều hành đoàn theo nội dung được phê duyệt. Kết thúc đợt làm việc, đoàn phải báo cáo kết quả lên Giám đốc Sở Y tế. Trong suốt quá trình, đoàn được thực hiện các quyền hạn theo quy định pháp luật.

Văn phòng Sở Y tế chịu trách nhiệm bố trí kinh phí, phương tiện phục vụ. Sau khi hoàn tất nhiệm vụ, đoàn kiểm tra sẽ tự giải thể.

Quyết định yêu cầu Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết và các cá nhân, đơn vị liên quan phối hợp, thực hiện nghiêm túc để đảm bảo khách quan, minh bạch các kết quả kiểm tra.

Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, Sở Y tế có văn bản yêu cầu Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết (thuộc Sở Y tế Bình Thuận cũ) có báo cáo giải trình về việc cho nhân viên nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng lao động; sau đó có đơn phản ánh đến Sở Y tế về dấu hiệu vi phạm các quy định về hợp đồng nhân viên tại Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết trong thời gian dài.

Trong bối cảnh đó, Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết có báo cáo gửi Sở Y tế Lâm Đồng cho thấy, liên tục nhiều năm qua, tình trạng phe nhóm, mất đoàn kết, trục lợi bảo hiểm y tế, kích động nhân viên xé hồ sơ, sai phạm trong quản lý đã diễn ra kéo dài; trung tâm này từng thay giám đốc nhiều lần, nhiều cán bộ quản lý, bác sĩ từng bị kỷ luật, thậm chí vào tù do vi phạm pháp luật.