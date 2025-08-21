Lâm Đồng: Yêu cầu làm rõ những 'lùm xùm' ở TTYT khu vực Phan Thiết

Ngày 21.8, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, cơ quan này vừa có văn bản gửi Trung tâm Y tế (TTYT) khu vực Phan Thiết, yêu cầu khẩn trương báo cáo, giải trình đầy đủ hồ sơ liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với một nhân viên Khoa An toàn thực phẩm - Dinh dưỡng của TTYT Phan Thiết.

TTYT Phan Thiết, nay đổi tên thành TTYT khu vực Phan Thiết, thuộc Sở Y tế Lâm Đồng ẢNH: QUẾ HÀ

Văn bản của Sở Y tế nêu rõ, TTYT khu vực Phan Thiết gửi toàn bộ giải trình và tài liệu về Sở Y tế (Phòng Kiểm tra – Pháp chế) để xem xét, thẩm định. Sở Y tế khẳng định sẽ xem xét xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật (nếu có sai phạm), đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động.

Trước đó, ngày 4.8, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng nhận được đơn của công dân phản ánh việc TTYT Phan Thiết (nay là TTYT khu vực Phan Thiết) chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Đ.L.K.T, trước đây là nhân viên Khoa An toàn thực phẩm - dinh dưỡng, chưa đúng quy định của pháp luật, gây thiệt thòi cho người lao động.

Sở Y tế cho biết, theo đơn thư phản ánh, bà T. có hơn 7 năm công tác, luôn hoàn thành nhiệm vụ tại TTYT Phan Thiết. Tuy nhiên, Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết bất ngờ chấm dứt hợp đồng (11.2024) với lý do "không đủ kinh phí trả lương". Đáng chú ý, chỉ sau thời gian ngắn cho bà T. nghỉ việc (chấm dứt hợp đồng lao động với bà T. sau 6 tháng), TTYT Phan Thiết lại tiếp nhận người mới vào khoa này, gây bức xúc và khiếu nại của nhân viên bị cho nghỉ việc.

Phó giám đốc TTYT Phan Thiết từng bị "đe dọa" ?

Trong một động thái khác, TTYT khu vực Phan Thiết có báo cáo (số 200, ký ngày 6.8) gửi Sở Y tế Lâm Đồng nhấn mạnh đến trường hợp ông Đỗ Ngọc Bình là phó giám đốc của trung tâm này từng bị "đe dọa".

Báo cáo nhắc lại, trước năm 2021, đơn vị này tồn tại nhiều sai phạm về quản lý, trục lợi từ bảo hiểm y tế, khiến hàng loạt cán bộ bị kỷ luật, thậm chí bị án tù.

Ngoài ra, tình trạng "phe nhóm", đơn thư khiếu kiện kéo dài đã để lại nhiều hệ lụy, khiến môi trường công tác phức tạp, tiềm ẩn bất ổn định.

"Trước đây có một số viên chức có hành vi lôi kéo, phe nhóm, kích động các cá nhân khác, nhằm gây rối, tạo sự mất ổn định trong đơn vị; có trường hợp các nữ hộ sinh do bị kích động nên đã xé tài liệu, hồ sơ bệnh án của đơn vị, có rất nhiều đơn thư mặc dù đã được thanh tra các cấp trả lời, tuy nhiên vẫn tiếp tục làm đơn khiếu kiện nhằm mục đích cản trở, gây rối, làm mất ổn định trong đơn vị", báo cáo của TTYT khu vực Phan Thiết nêu.

Trong bối cảnh đó, ông Đỗ Ngọc Bình từ Bệnh viện Y học cổ truyền phục hồi chức năng của tỉnh Bình Thuận (cũ), được điều chuyển giữ chức Phó giám đốc TTYT Phan Thiết (năm 2023).

Báo cáo của TTYT khu vực Phan Thiết mô tả quá trình công tác ở đơn vị mới, ông Bình từng đối diện áp lực khi bị "đe dọa", đến mức khiến ông phải xin quay trở lại đơn vị cũ để công tác.

Báo cáo của TTYT khu vực Phan Thiết gửi Sở Y tế Lâm Đồng nêu rõ phó giám đốc Đỗ Ngọc Bình từng bị "đe dọa" ẢNH: Q.H

"Từ năm 2023 đến nay, có thời điểm áp lực về mặt tinh thần do bị các đối tượng nhắn tin, gọi điện đe dọa, thậm chí tạt mắm, cà xước sơn xe ô tô cá nhân… nhưng bản thân ông Đỗ Ngọc Bình đã nỗ lực cố gắng cùng tập thể, tham mưu cho ban giám đốc thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…", báo cáo nêu, nhưng không nói rõ nguyên nhân vì sao ông Bình bị đe dọa.

Tuy nhiên, TTYT khu vực Phan Thiết nhấn mạnh, việc tiếp tục "giữ chân" ông Đỗ Ngọc Bình ở lại TTYT khu vực Phan Thiết với chức danh phó giám đốc sẽ đảm bảo sự xuyên suốt trong điều hành đơn vị, thể hiện tinh thần kiên quyết chống tiêu cực, do vậy không đồng ý cho ông Bình quay trở lại đơn vị cũ, vẫn tiếp tục đề nghị bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc TTYT khu vực Phan Thiết nhằm ổn định đơn vị này.