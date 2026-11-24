Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định thành lập đoàn thanh tra tình hình nợ đọng liên quan đến mua thuốc, vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh tại các đơn vị y tế ở khu vực Bình Thuận (trước sáp nhập).

Theo Quyết định số 1147/QĐ-TTr ngày 20.11.2026, đoàn thanh tra do ông Lê Anh Tuấn, Trưởng phòng Thanh tra 4, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, làm trưởng đoàn. Đoàn gồm 12 thành viên, trong đó có 3 phó trưởng đoàn đều thuộc Thanh tra tỉnh.

Thanh tra 3 đơn vị y tế nợ đọng tài chính

Ba đơn vị được thanh tra gồm Trung tâm Y tế khu vực Tuy Phong, Trung tâm Y tế khu vực Hàm Thuận Nam và Trung tâm Y tế quân dân y đặc khu Phú Quý.

Thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định. Thời kỳ thanh tra được xác định từ thời điểm từng đơn vị phát sinh nợ đến ngày 30.9.2026; trường hợp cần thiết, đoàn thanh tra có thể xem xét những nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ này.

Nội dung trọng tâm là làm rõ tình hình nợ đọng tài chính liên quan đến việc mua thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh; xác định nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất hướng xử lý.

Trụ sở Sở Y tế Bình Thuận cũ ở phường Phan Thiết, nay thuộc Sở Y tế Lâm Đồng ẢNH: QUẾ HÀ

Trước đó, tại Công văn số 17257/UBND-KGVX, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thanh tra toàn diện những khó khăn, vướng mắc, tồn đọng của ngành y tế tại khu vực này.

Phạm vi thanh tra theo chỉ đạo ban đầu gồm Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận, Trung tâm Y tế khu vực Tuy Phong, Trung tâm Y tế khu vực Hàm Thuận Nam, Trung tâm Y tế quân dân y đặc khu Phú Quý và Sở Y tế Bình Thuận cũ.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, ngoài nội dung nợ tiền thuốc, vật tư y tế, Sở Y tế được giao chủ trì, phối hợp Thanh tra tỉnh và các đơn vị liên quan thanh tra, rà soát, xử lý các khoản nợ kinh phí khác. Đặc biệt là những khoản kinh phí phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 còn tồn đọng.

Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, Sở Y tế và Thanh tra tỉnh Lâm Đồng phải tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý.

Việc thanh tra được thực hiện trong bối cảnh một số cơ sở y tế công lập tại Bình Thuận cũ từng phát sinh tình trạng nợ kéo dài đối với nhà cung cấp thuốc, hóa chất, vật tư y tế và một số khoản chi phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh. Riêng các nợ đọng tài chính tại Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết đã được thành lập đoàn thanh tra riêng.