Lâm Đồng lập tổ công tác liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải

Ngày 19.10, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải (KDVT) của các doanh nghiệp KDVT hành khách, hàng hóa trên địa bàn.

Tổ công tác do lãnh đạo Sở GTVT làm tổ trưởng; lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông và lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT cùng làm tổ phó; đại diện Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Sở GTVT) làm thư ký; đại diện Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh làm thành viên và đại diện Ban An toàn giao thông các huyện TP (mỗi đơn vị cử 1 đại diện) làm thành viên.



Tổ công tác liên ngành của tỉnh Lâm Đồng phải lập kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải hành khách, hàng hóa G.B

Tổ công tác liên ngành phải xây dựng, ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện kiểm tra hoạt động KDVT của các doanh nghiệp KDVT hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành chịu trách nhiệm chỉ huy, điều hành mọi hoạt động của Tổ công tác; thực hiện phân công nhiệm vụ cho các tổ phó và các thành viên; các nội dung báo cáo, kết luận phải được các thành viên trong Tổ công tác trao đổi, thống nhất trước khi báo cáo UBND tỉnh.

Thành viên Tổ công tác có trách nhiệm phối hợp và thực hiện các nhiệm vụ do tổ trưởng phân công; được sử dụng cán bộ thuộc đơn vị mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Sau khi kết thúc đợt kiểm tra (chậm nhất sau 10 ngày) tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra của Tổ công tác liên ngành.

Các đơn vị kinh doanh xe buýt, taxi cũng trong diện kiểm tra G.B

Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 101 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ cá nhân được cấp phép KDVT hành khách, hàng hóa với 1.426 phương tiện được cấp phù hiệu taxi, 109 phương tiện được cấp phù hiệu xe buýt, 234 phương tiện được cấp phù hiệu tuyến cố định, 1.195 phương tiện được cấp phù hiệu hợp đồng, 1.732 xe được cấp phù hiệu vận tải hàng hóa, 10 phương tiện được cấp phù hiệu xe du lịch, 51 xe được cấp phù hiệu xe trung chuyển.