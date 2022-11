Lâm Đồng: Một cán bộ bảo vệ rừng bị trúng đạn chì khi đi tuần tra

Ngày 17.11, Công an H.Đức Trọng cho biết đang vào cuộc điều tra, xác minh thông tin vụ việc một cán bộ bảo vệ rừng chuyên trách bị trúng đạn chì trong quá trình tuần tra trên địa bàn xã Phú Hội.

Trước đó, ngày 7.11, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi Công an Lâm Đồng và UBND H.Đức Trọng đề nghị phối hợp, hỗ trợ cơ quan chức năng của H.Đức Trọng điều tra, xử lý nghiêm tình trạng sử dụng vũ khí tấn công lực lượng bảo vệ rừng.

Theo đó, khoảng 9 giờ 50 phút ngày 2.11, khi lực lượng quản bảo vệ rừng H.Đức Trọng phối hợp với UBND xã Phú Hội và Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch (CPĐTDL) Sài Gòn - Đại Ninh trong quá trình tuần tra, kiểm tra rừng tại khoảnh 5, Tiểu khu 350 thuộc địa giới hành chính xã Phú Hội (khu vực giáp ranh giữa Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh và Công ty CPĐTDL Sài Gòn - Đại Ninh quản lý) thì bất ngờ nghe 2 tiếng động. Kiểm tra trên lưng áo ông Nguyễn Thế Cường, Đội trưởng Đội Quản lý bảo vệ rừng chuyên trách có 1 vết áo khoác bị rách và 1 viên đạn chì găm vào lưng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, có một nhóm 8 người tới hiện trường, dùng những lời lẽ xúc phạm tổ công tác và tìm ông Nguyễn Thế Cường vì nghi ngờ ông dẫn đoàn vào giải tỏa, chặt cây cà phê. Tại khu vực rừng bị lấn chiếm được cắm nhiều chông để ngăn cản ô tô của lực lượng giải tỏa rừng vào hiện trường.





Nhận được tin báo, Công an xã Phú Hội đã đến ngay hiện trường kiểm tra nhưng không phát hiện được đối tượng sử dụng vũ khí tấn công tổ công tác tuần tra rừng.

Để bảo đảm an toàn, Công an xã đề nghị Tổ công tác tạm ngừng việc tuần tra rừng và mời ông Cường về UBND xã Phú Hội làm việc, để điều tra, truy tìm đối tượng nghi dùng vũ khí tấn công tổ công tác tuần tra rừng.

Liên quan vụ việc, ngày 15.11, UBND H.Đức Trọng có văn bản giao công an huyện chỉ đạo Công an xã Phú Hội và các lực lượng chuyên môn phối hợp, hỗ trợ kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng điều tra, xác minh làm rõ thông tin vụ việc sử dụng vũ khí tấn công lực lượng bảo vệ rừng trên địa bàn xã Phú Hội; giao Hạt kiểm lâm huyện tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.

Chiều 17.11, lãnh đạo Công an H.Đức Trọng cho biết qua điều tra, xác minh bước đầu vụ việc chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm. Hiện Công an H.Đức Trọng đang gởi đầu đạn chì đi giám định để có cơ sở giải quyết vụ việc cán bộ bảo vệ rừng bị trúng đạn chì khi đi tuần tra.