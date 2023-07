Lâm Đồng: Phải xử lý thật nghiêm vụ phá rừng thông ở H.Lâm Hà

Sáng 16.7, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký văn bản đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chủ trì, phối hợp cơ quan chức năng thuộc H.Lâm Hà, Sở NN-PTNT khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng thông 26 năm tuổi ở H.Lâm Hà, cương quyết không để tạo thành tiền lệ xấu trên địa bàn.

Rừng thông bị triệt hạ nằm ngổn ngang G.B

Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND H.Lâm Hà chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc huyện phối hợp Công an tỉnh khẩn trương xác minh, điều tra, sớm hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm, công khai thông tin liên quan vụ phá rừng trái pháp luật này, không để xảy ra các vụ việc tương tự trong thời gian tới, cương quyết không để tạo thành tiền lệ xấu trên địa bàn huyện.

Khi phát hiện rừng thông bị triệt hạ, thì thân và cành lá thông vẫn còn tươi G.B

Chỉ đạo đơn vị chủ rừng khẩn trương xây dựng kế hoạch, phối hợp chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức giải tỏa, thu hồi ngay diện tích rừng bị phá; khẩn trương tổ chức giải tỏa, lập hồ sơ trồng ngay lại rừng, hoàn thành trước ngày 30.7; kiên quyết không để các đối tượng canh tác sử dụng diện tích rừng bị phá; tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân có liên quan theo đúng quy định, hoàn thành trước ngày 30.7.

Thông bị cưa hạ sát gốc G.B

Trước đó, Thanh Niên đã thông tin hôm 14.7, vụ phá rừng thông nói trên xảy ra tại lô 14, 16, khoảnh 4, tiểu khu 264, xã Mê Linh (H.Lâm Hà). Cơ quan CSĐT Công an H.Lâm Hà đã phối hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, xác định tổng diện tích rừng bị tác động là 1.372 m2, có 143 cây thông 3 lá bị cưa hạ, chiều dài thân trung bình là 7,16 m, đường kính gốc trung bình là 13,4 cm, tổng khối lượng lâm sản thiệt hại là 16,879 m3.

Hiện trường vụ phá rừng thông G.B

Cần xử lý thật nghiêm những kẻ triệt phá rừng thông để răn đe G.B

Hiện trường ngổn ngang thông bị cưa hạ G.B

Sau 24 giờ nhận được thông tin, Cơ quan CSĐT Công an H.Lâm Hà đã triệu tập hai nghi can là Nguyễn Văn Tiến (30 tuổi, ngụ xã Mê Linh) và Trương Văn Thương (36 tuổi, ngụ thị trấn Nam Ban), để đấu tranh. Hai đối tượng này đã thừa nhận hành vi tham gia cưa hạ rừng thông nhằm mục đích chiếm đất. Công an H.Lâm Hà đang hoàn thiện hồ sơ, xác minh triệu tập các đối tượng khác có liên quan để củng cố chứng cứ, xử lý vụ phá rừng thông này.