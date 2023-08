Lâm Đồng: Tạm giữ hình sự nghi phạm chém trung úy công an

Ngày 22.8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt được nghi phạm cầm dao xông vào trụ sở công an chém vào đầu trung úy Lê Minh Tuấn (cán bộ Công an TT.Lộc Thắng, H.Bảo Lâm) đang trực đêm.

Nghi phạm là Lê Thanh Bảo (27 tuổi, ngụ TT.Lộc Thắng, H.Bảo Lâm); hiện đang bị tạm giữ hình sự để điều tra.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 20.8, khi trung úy Tuấn đang trực trụ sở thì Bảo cầm dao xông vào chém vào đầu anh Tuấn. Hậu quả, trung úy Tuấn bị thương ở vùng gáy phải được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 2 Lâm Đồng.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an H.Bảo Lâm huy động lực lượng truy bắt nghi phạm suốt đêm. Đến khoảng 6 giờ 40 ngày 21.8, nghi phạm Bảo bị bắt khi đang lẩn trốn tại một địa điểm trên địa bàn. Theo cơ quan công an, Bảo nghiện ma túy, từng được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.