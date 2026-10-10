Lâm Đồng tháo gỡ dứt điểm cho 188 dự án khó khăn

Những dự án còn vướng do đâu?

Ngày 10.10, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đến cuối tháng 9.2026, địa phương đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 188 trong tổng số 365 dự án (ngoài ngân sách) được rà soát, với diện tích đất khoảng 7.677,94 ha, tổng vốn đầu tư 81.667,1 tỉ đồng.

Tuy nhiên, 177 dự án còn lại, có tổng vốn đầu tư khoảng 232.702 tỉ đồng, sử dụng gần 16.939 ha đất, vẫn đang được tập trung xử lý chưa có kết quả.

Điều này cho thấy, "điểm nghẽn" trong đầu tư, sử dụng đất và triển khai dự án vẫn là thách thức lớn.

Trong số 177 dự án chưa tháo gỡ được, có 19 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, 158 dự án thuộc thẩm quyền địa phương. UBND tỉnh đã ban hành kết luận chỉ đạo đối với từng dự án, xác định thẩm quyền, phân công nhiệm vụ và lộ trình thực hiện.

Nguyên nhân của những dự án đang gặp khó khăn chủ yếu vướng bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng; thủ tục đầu tư, thẩm định, phê duyệt - dự toán và tổ chức thi công chậm trễ.

Đáng chú ý, nhiều dự án khó khăn kéo dài qua nhiều giai đoạn, chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật khác nhau.

Lâm Đồng đang tập trung tháo gỡ cho các dự án năng lượng tái tạo gặp khó khăn ẢNH: QUẾ HÀ

Một số dự án đã hết thời hạn gia hạn tiến độ đầu tư hoặc sử dụng đất. Theo báo cáo, những quy định của luật Đất đai năm 2024 và luật Đầu tư năm 2025 khiến việc tiếp tục điều chỉnh tiến độ không còn đủ căn cứ pháp lý. Đây là bài toán đòi hỏi tỉnh vừa tháo gỡ vướng mắc, vừa đảm bảo đúng quy định, tránh để nguồn lực đất đai tiếp tục lãng phí.

Phải mở rộng thị trường, đẩy mạnh xúc tiến thương mại

Bên cạnh việc xử lý các dự án tồn đọng, sự phát triển của khối doanh nghiệp cũng là vấn đề quan trọng của Lâm Đồng hiện nay. Trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh có 3.317 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký hơn 17.200 tỉ đồng; 738 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 6% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là 1.495, giảm 2%.

Tuy nhiên, có tới 1.512 doanh nghiệp giải thể, tăng 250% so với cùng kỳ. Tính chung, hơn 4.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường trong khi trên 3.000 doanh nghiệp rút lui. Mục tiêu đến cuối năm 2026, toàn tỉnh có khoảng 28.600 doanh nghiệp đang hoạt động.

Số doanh nghiệp giải thể tăng là dấu hiệu của những khó khăn liên quan đến vốn, thị trường, thủ tục và chi phí kinh doanh. Điều này thôi thúc Lâm Đồng không chỉ cải thiện môi trường đầu tư, mà còn chuyển hóa thành năng lực hoạt động bền vững của khu vực doanh nghiệp.

UBND tỉnh xác định, phải mở rộng thị trường, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tăng liên kết chuỗi cung ứng và tận dụng các hiệp định thương mại tự do; cải thiện khả năng tiếp cận vốn, đơn giản hóa thủ tục gia nhập thị trường, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, rà soát quỹ đất, quy hoạch và xây dựng danh mục dự án mới nhằm thu hút doanh nghiệp lớn, nhà đầu tư chiến lược. Hiện nay, UBND tỉnh Lâm Đồng đang duy trì đối thoại định kỳ hằng tháng, giữa UBND tỉnh và doanh nghiệp để kịp thời tiếp nhận, xử lý kiến nghị, tháo gỡ khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (giữa) dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh khảo sát tại Cảng quốc tế Vĩnh Tân ở xã Vĩnh Hảo ẢNH: QUẾ HÀ

Nhiệt điện Vĩnh Tân 3 và cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc được điều chỉnh

Trong số các dự án cần tập trung tháo gỡ, dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 3 là trường hợp đáng chú ý. Dự án có công suất thiết kế 1.980 MW, nằm trong kế hoạch vận hành giai đoạn 2025 - 2030 theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, nhưng đến nay vẫn chưa xây dựng.

Các hợp đồng liên quan, gồm hợp đồng mua bán điện, hợp đồng BOT, bảo lãnh Chính phủ và hợp đồng thuê đất, đã được ký cuối năm 2020 nhưng vẫn trong quá trình hoàn thiện đàm phán. UBND tỉnh Lâm Đồng đã 3 lần báo cáo tình hình thực hiện dự án, gửi Chính phủ và Bộ Công thương xem xét, xử lý trong các tháng 3, 7 và 8.2026.

Trong đó, đặt ra yêu cầu xem xét phương án tìm kiếm nhà đầu tư thay thế; đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ bàn giao mặt bằng khu đất (nằm trong Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, xã Vĩnh Hảo) cho địa phương quản lý.

Một điểm thi công trên tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc ẢNH: HỮU TRI

Ở lĩnh vực hạ tầng giao thông, tuyến cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa dài khoảng 141 km, quy mô dự kiến 4 làn xe, đã được bổ sung vào quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định 1088/QĐ-BXD ngày 30.6.2026 của Bộ Xây dựng.

Trước mắt, UBND tỉnh Lâm Đồng khẩn trương chuẩn bị dự án cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc theo phương thức đối tác công - tư (PPP). Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 được tỉnh giao lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự kiến hoàn thành trong tháng 12.2026.