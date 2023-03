Lâm Đồng: TP.Đà Lạt và TP.Bảo Lộc có tân trưởng công an

Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã trao quyết định điều động đại tá Trần Vĩnh Phú (55 tuổi, quê H.Sóc Sơn, TP.Hà Nội), Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng, nhận nhiệm vụ Trưởng công an TP.Đà Lạt, thay đại tá Nguyễn Tấn Vũ (55 tuổi, quê Mộ Đức, Quảng Ngãi) nhận nhiệm vụ mới là Trưởng công an TP.Bảo Lộc.

Ông Đặng Trí Dũng, Bí thư Thành ủy Đà Lạt cùng lãnh đạo HĐND, UBND TP.Đà Lạt tặng hoa chúc mừng tân Trưởng công an TP.Đà Lạt Trần Vĩnh Phú L.V

Còn đại tá Phùng Tất Thành (55 tuổi, quê Thái Bình), Trưởng công an TP.Bảo Lộc, nhận nhiệm vụ Trưởng phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Lâm Đồng).



Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao quyết định điều động Đại tá Trần Vĩnh Phú làm Trưởng công an TP.Đà Lạt L.V

Đại tá Trần Vĩnh Phú nguyên là lãnh đạo Phòng An ninh nội địa, nguyên Trưởng công an H.Đam Rông và Trưởng phòng An ninh kinh tế từ năm 2018.

Còn đại tá Nguyễn Tấn Vũ trưởng thành từ công an cơ sở, làm đội trưởng, Phó trưởng Công an TP.Đà Lạt rồi Trưởng công an TP.Đà Lạt từ năm 2015.

Bí thư Thành ủy Đà Lạt Đặng Trí Dũng tặng hoa cảm ơn và chúc mừng đại tá Nguyễn Tấn Vũ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tại Công an TP.Đà Lạt trong 2 nhiệm kỳ qua L.V

Đại tá Phùng Tất Thành, nguyên Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an Lâm Đồng, Trưởng công an TP.Bảo Lộc (từ năm 2019).