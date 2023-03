Lâm Đồng: Triệu tập 18 thanh thiếu niên 'hỗn chiến' do ghen tuông

Sáng 26.3, Công an TP.Bảo Lộc cho biết đã triệu tập 18 thanh thiếu niên trong vụ "hỗn chiến" xuất phát từ ghen tuông để điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Vụ việc xảy ra trên địa bàn P.B'Lao (Bảo Lộc), khiến 1 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Địa điểm điểm xảy ra vụ "hỗn chiến" do ghen tuông CẮT TỪ CLIP

Qua điều tra bước đầu, vụ việc bắt nguồn từ ghen tuông giữa Nguyễn Đại Phúc (còn gọi Cu Phúc, 16 tuổi, ngụ P.Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc) và Hồ Xuân Khoa (17 tuổi, ngụ xã Lộc Thanh, TP.Bảo Lộc).

Cụ thể, Khoa và cô gái tên H. yêu nhau, nhưng đã chia tay. Sau khi chia tay Khoa, H. quen biết và qua lại với Phúc. Từ đó giữa Phúc và Khoa xảy ra ghen tuông rồi lên mạng Facebook hẹn gặp nhau tại đường tránh phía nam TP.Bảo Lộc để giải quyết mâu thuẫn.

Các nghi phạm tham gia "hỗn chiến" CTV

Rạng sáng 25.3, Phúc gọi thêm Nguyễn Kim Huy (còn gọi Cu đá, 18 tuổi, ngụ P.2, TP.Bảo Lộc) cùng 13 thanh, thiếu niên khác (từ 14 đến 16 tuổi) mang theo các loại hung khí đến địa điểm nói trên gặp Khoa.

Tuy nhiên, khi biết Khoa cùng một số người bạn đang có mặt tại địa bàn P.B'Lao, nên nhóm Phúc chạy xe máy đến tìm. Khi phát hiện Khoa và 3 thanh thiếu niên đang đi bộ, Phúc, Huy và nhóm của mình truy đuổi, dùng dao, rựa chém.

Sau khi chém Khoa bị thương nặng, cả nhóm Phúc và Huy lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Những người tham gia "hỗn chiến" ở TP.Bảo Lộc CẮT TỪ CLIP

Khoa bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện II Lâm Đồng (TP.Bảo Lộc). Ngoài ra, một số thanh niên khác cũng bị thương nhẹ và đang được cơ quan chức năng xác minh thêm.

Sau khi vụ "hỗn chiến" xảy ra, Công an TP.Bảo Lộc lần lượt triệu tập những người tham gia và thu giữ nhiều hung khí mà 2 nhóm thanh thiếu niên này sử dụng.

Hung khí trong vụ "hỗn chiến" xảy ra tại TP.Bảo Lộc CTV

Hiện Công an TP.Bảo Lộc đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Kim Huy để điều tra, củng cố hồ sơ về hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. Các thanh thiếu niên còn lại sau khi bị công an triệu tập làm rõ, do tuổi vị thành niên nên cho phép gia đình bảo lãnh tại ngoại.