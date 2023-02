Vụ hai vợ chồng thợ may tử vong: Do ghen tuông, chồng giết vợ rồi tự tử

Liên quan đến vụ hai vợ chồng thợ may tử vong tại nhà riêng, lãnh đạo Công an TX.Sơn Tây cho biết, không có việc người ngoài đột nhập vào sát hại 2 nạn nhân, mà do chồng sát hại vợ rồi tự tử.

Công an phong tỏa hiện trường S.T

Cụ thể, công an xác định nguyên nhân ban đầu là do ghen tuông, chồng đâm chết vợ rồi tự đâm mình tại nhà riêng, là một tiệm may trên đường Phùng Khắc Khoan (P.Quang Trung, TX.Sơn Tây).

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 31.1, con gái của hai vợ chồng nêu trên đến thăm bố, mẹ, gọi cửa không thấy ai trả lời trong khi cửa bị chốt trong. Người con gái đã gọi người đến phá cửa vào trong thì phát hiện bố, mẹ đã tử vong.

Qua khám nghiệm tử thi, công an xác định 2 người tử vong trên tấm đệm trải ở sàn phòng ngủ, trong tư thế nằm ngửa. Thi thể người chồng có nhiều vết thương vùng đầu, còn người vợ có một vết thương ở bụng. Lực lượng chức năng cũng thu giữ 1 con dao nhọn dính máu tại hiện trường.

Ông Trương Quang Vinh, Chủ tịch UBND P.Quang Trung, cho biết 2 người tử vong làm nghề thợ may, chuyên may comple. Ở địa phương, hai vợ chồng ở xa con và không mâu thuẫn với ai.