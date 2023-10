Làm gì để được du học New Zealand miễn phí?

New Zealand đang cấp nhiều học bổng từ quy mô chính phủ đến cấp trường cho du học sinh Việt NGỌC LONG

Chinh phục học bổng chính phủ danh giá

Tại Ngày hội giáo dục New Zealand 2023 tổ chức hôm 14.10 ở TP.HCM cho những ai đang tìm hiểu về du học New Zealand, bà Phạm Thị Ngân Hoa, Giám đốc chương trình phát triển thuộc Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam, thông tin mới nhất về học bổng chính phủ bậc sau ĐH (New Zealand Manaaki). Cụ thể, học bổng dự kiến mở đơn vào đầu tháng 2.2024. Sau khi trải qua 3 vòng xét duyệt là nộp hồ sơ, kiểm tra tâm lý trực tuyến và phỏng vấn trực tuyến, ứng viên sẽ nhận kết quả vào tháng 9.2024.

Theo bà Hoa, đây là loại học bổng danh giá vì không chỉ tài trợ 100% học phí mà còn cấp thêm sinh hoạt phí, vé máy bay... Song, vì mục đích của học bổng là hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực giải quyết những thách thức đương thời, ứng viên phải cam kết về nước cống hiến ít nhất 2 năm ngay sau khi hoàn thành chương trình học. Mặt khác, học bổng ưu tiên ứng viên chọn những lĩnh vực mà Việt Nam đang quan tâm như biến đổi khí hậu, môi trường, ứng phó thiên tai, an ninh lương thực...

Bên cạnh đó, học bổng chính phủ New Zealand bậc sau ĐH cũng ưu tiên những ai đang sinh sống và làm việc tại vùng sâu, vùng xa. Điều kiện đủ để ứng tuyển là người học phải có quốc tịch Việt Nam, tuổi dưới 40 tại thời điểm nhận học bổng, sống ở Việt Nam 2 năm trước khi bắt đầu học tại New Zealand, kinh nghiệm làm việc 1 năm toàn thời gian hoặc 2 năm bán thời gian, chưa từng được cấp học bổng New Zealand và xin học bậc cao hơn bằng cấp hiện tại.

Bà Phạm Thị Ngân Hoa, Giám đốc chương trình phát triển thuộc Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam, giải đáp các câu hỏi liên quan đến học bổng chính phủ NGỌC LONG

Để tăng "sức nặng" cho hồ sơ, bà Hoa lưu ý ứng viên cần có học lực tốt, chọn ngành học giúp giải quyết các vấn đề của Việt Nam và tương đồng với lĩnh vực đang làm việc, thể hiện động lực và cam kết chia sẻ kiến thức khi về nước, đồng thời có phẩm chất cá nhân xuất sắc. Cũng theo bà Hoa, vì chỉ có 2 suất tiến sĩ trong số 25-35 học bổng được trao mỗi năm, ứng viên bậc học này nên có hồ sơ nghiên cứu và liên lạc sớm với giáo sư để tăng khả năng cạnh tranh.

Mặt khác, du học bậc trung học tại New Zealand cũng đang trên đà hồi phục mạnh mẽ sau khi nước này mở cửa biên giới. Để tạo thêm điều kiện cho du học sinh Việt, chính phủ New Zealand cũng xây dựng chương trình học bổng bậc trung học (New Zealand Schools Scholarship) dành riêng cho thị trường Việt Nam, theo thạc sĩ Bành Phạm Ngọc Vân, Giám đốc Cơ quan Giáo dục New Zealand tại Việt Nam.

Cụ thể, học bổng chính phủ New Zealand bậc trung học dành cho học sinh lớp 8, 9, 10 mang quốc tịch Việt Nam hiện sinh sống tại quê nhà, với mức hỗ trợ 50% học phí trong năm đầu và có thể xét tiếp năm thứ 2 tùy vào năng lực học sinh cũng như chính sách học bổng của trường. Để giành được học bổng, ứng viên phải có điểm trung bình (GPA) từ 8.0 trở lên và IELTS 5.0 trở lên, đồng thời nộp thêm video giới thiệu bản thân, bà Vân chia sẻ.

Bà Bành Phạm Ngọc Vân (thứ 2 từ phải qua), Giám đốc Cơ quan Giáo dục New Zealand tại Việt Nam, chia sẻ tại một hội thảo về đầu tư du học cho con ENZ

Đa dạng học bổng từ phổ thông đến sau ĐH

Không chỉ ở cấp chính phủ, các trường cũng dành nhiều học bổng cho ứng viên bậc sau ĐH, nhất là tiến sĩ với thời lượng tối đa 3 năm.

Chẳng hạn, ĐH Otago trao học bổng toàn phần bậc tiến sĩ, với mức sinh hoạt phí lên đến 30.696 NZD/năm. ĐH Canterbury cũng miễn học phí cho nghiên cứu sinh kèm theo khoản trợ cấp 28.000 NZD/năm. ĐH Công nghệ Auckland thì trao học bổng 25.000 NZD/năm cho nghiên cứu sinh tiến sĩ.

Nhìn chung, các học bổng tiến sĩ đều cao hơn hẳn so với bậc cử nhân và thạc sĩ, vốn chỉ dao động từ 2.500-15.000 NZD. Nguyên nhân là vì New Zealand muốn thúc đẩy hỗ trợ nghiên cứu sinh tiến sĩ, theo ông Phạm Trọng Hợp, Quản lý tuyển sinh khu vực Đông Nam Á ĐH Công nghệ Auckland. Còn bà Nhi Ngô, Trợ lý điều hành chương trình quản lý giáo dục Acumen Education, thì nhìn nhận các trường luôn muốn tìm kiếm và đào tạo học viên ưu tú như tiến sĩ, bởi những nghiên cứu của họ có giá trị thực tiễn cao nhằm phục vụ đời sống.

Đại diện một trường trung học New Zealand tư vấn cho học sinh Việt Nam NGỌC LONG

Các trường phổ thông New Zealand cũng có nhiều mức học bổng khác nhau, dao động từ 1.000-5.000 NZD, có nơi lên đến 8.250 NZD. Những tiêu chí dùng để xét học bổng thường là GPA, năng lực tiếng Anh và hoạt động ngoại khóa.