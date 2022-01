Làm gì để dứt cảnh 'bẫy đinh' ?

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên trưa 23.1, hàng trăm mảnh đinh hình thoi được rải vung vãi trên mặt cầu vượt tỉnh lộ 10 (Q.Bình Tân, TP.HCM). Nhận thông tin phản ánh từ người dân, Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (đơn vị quản lý tuyến đường này) đã cho công nhân đến thu gom, hút đinh để đảm bảo việc đi lại an toàn của người dân. Sau 15 phút, các công nhân gom, hút được hơn 0,5 kg đinh.

Điều đáng nói, ngày 18.1, PV Thanh Niên cũng ghi nhận tại khu vực cầu vượt tỉnh lộ 10 và QL1 xuất hiện tình trạng rải đinh dày đặc. Trong thời gian ngắn, công nhân gom gần 1 kg mảnh đinh hình thoi (khoảng hơn 1.000 mảnh đinh). “Đoạn này bị rải đinh liên tục. Cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm tình trạng này”, chị Trang, một người dân sống gần cầu vượt tỉnh lộ 10, nói.

Rải đinh là phạm pháp, bất lương

Nạn rải đinh lâu nay xảy ra trên nhiều tuyến giao thông đông phương tiện ở TP.HCM. Riêng tại khu vực tỉnh lộ 10 và QL1 qua Q.Bình Tân, người dân thường gặp cảnh sau một đêm, sáng ra thấy đinh rải khắp đoạn đường dài.

Bạn đọc (BĐ) Quoc Ngoc cho biết: “Tôi sống gần khu vực này, chạy xe may mắn chưa gặp lúc đinh rải ở đây, nhưng chuyện người này người kia cán trúng đinh rách ruột bánh xe ở chỗ này thì đã nghe không ít. Tội nhất là phụ nữ, chạy xe tay lái không vững mà bể bánh thì rất dễ té ngã”.

Hãy cùng lên tiếng để dẹp vấn nạn này, vì chẳng biết được lỡ tôi hoặc bạn sẽ là nạn nhân cán đinh tiếp theo. Phuong Hoa Kêu gọi 4.0 bao lâu rồi, mỗi việc gắn camera theo dõi cũng không làm được. Đi hút đinh sắt đâu giải quyết tận gốc được. Một việc đâu lớn mà cứ tồn tại bao lâu nay, không hiểu nổi! Cẩm Tú Phan

BĐ Trương Xuân Vũ kể: “Tôi là nạn nhân của những kẻ rải đinh, dù không phải ở tuyến đường này. Miếng đinh hình thoi xắn vô bánh xe, chạy một đoạn là ruột xe nát bươm, phải thay ruột mới. Tốn tiền là một lẽ, điều nguy hiểm là xe bể bánh rất dễ xảy ra tai nạn”.

Nhiều BĐ cho rằng hành vi này về lý là phạm pháp, về tình là bất lương. Theo BĐ hoanvuong125: “Đây là việc làm thất đức. Vì sao không tìm việc làm ăn lương thiện, lại đi rải đinh bẫy người khác như vậy. Trong khi có những người đi vá xe miễn phí cho người đi đường không may bể bánh xe, thì ở đây có những kẻ làm việc phạm pháp”.

BĐ mascheranovn thông tin thêm: “Có một nhóm người chia làm mấy chỗ, thuê mặt bằng QL1A từ đoạn cầu Tân Tạo hướng xuống Bình Chánh. Họ đi rải đinh không chỉ chỗ này mà còn qua cả Big C An Lạc. Đề nghị công an điều tra làm rõ, và có hình thức xử lý”.





Truy bằng chứng, xử phạt nặng

Trước nạn “bẫy đinh” này, ông Vũ Chí Kiên, Phó chủ tịch UBND Q.Bình Tân, cho biết đơn vị đã chỉ đạo công an theo dõi, vận động các chủ tiệm sửa xe dọc quốc lộ ký cam kết không rải đinh. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

BĐ Nghia Ngo cho rằng: “Rải đinh là tội ác, khi việc kiếm tiền của những người xấu có thể gây hại đến sức khỏe, thậm chí làm người khác tử vong. Phải xử lý hình sự thì may ra có thể giảm”. Đồng quan điểm, BĐ Anh lái tàu họ Nhạc nêu ý kiến: “Cũng như nhiều vấn nạn hiện nay, nạn rải đinh gây bức xúc rất lớn trong xã hội. Không ít người đã chết oan hay mang thương tật, nhưng luật pháp còn nhẹ tay. Thật đáng buồn khi kẻ xấu ngày càng lộng hành. Đề nghị phải bỏ tù nếu tóm được kẻ xấu để hy vọng giảm bớt tình trạng nguy hiểm này”.

Theo BĐ, địa phương, đơn vị nơi xảy ra nạn rải đinh thường chỉ xử lý sau khi vụ việc xảy ra, sau đó một thời gian tái diễn. “Tôi thấy chuyện rải đinh này diễn ra cũng đã nhiều năm qua ở nhiều nơi tại TP.HCM nhưng chưa được giải quyết đến nơi đến chốn. Trên địa bàn có những tiệm sửa xe nào, những đối tượng có tiền sự nào đều có thể quản lý được. Cơ quan công an, chính quyền địa phương làm mạnh tay thì những kẻ làm việc xấu mới phải bỏ việc làm xấu”, BĐ thudungquan nêu.

BĐ Toan Nguyen đề xuất: “Nhiều tuyến đường ở TP.HCM hiện nay đều có gắn camera, thành phố nên gắn thêm camera chất lượng cao ở những khu vực thường xảy ra nạn rải đinh. Phải ghi lại được hình ảnh để làm bằng chứng xử phạt nặng. Bên cạnh đó, khuyến khích người dân mạnh dạn thông báo, tố cáo, cung cấp cấp hình ảnh đến cơ quan chức năng khi biết được những việc làm phạm luật. Nhiều người cùng hợp sức thì mới mong dứt được cảnh rải đinh”.