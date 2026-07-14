Làm gì để Smart TV phát huy hết khả năng?

Việc chọn mua một chiếc Smart TV có thể gây khó khăn cho những ai không quen thuộc với công nghệ và thiết bị điện tử mới. Smart TV được trang bị hệ điều hành tích hợp và khả năng kết nối internet, cho phép người dùng truy cập vào hàng loạt dịch vụ phát trực tuyến như Netflix, YouTube và nhiều nền tảng khác.

Smart TV chỉ phát huy hết hiệu quả khi người dùng kết nối với internet ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Tuy nhiên, để tận dụng tối đa các tính năng giải trí trực tuyến mà Smart TV mang lại, người dùng cần kết nối ti vi với mạng Wi-Fi hoặc thông qua cáp Ethernet. Quá trình thiết lập thường đơn giản, với hướng dẫn trên màn hình và tùy chọn sử dụng smartphone hoặc điều khiển từ xa.

Smart TV có hoạt động nếu không vào internet?

Nếu không cần kết nối internet, Smart TV vẫn có thể hoạt động như một TV có màn hình hiển thị chất lượng cao. Người dùng có thể kết nối với nhiều thiết bị khác như đầu phát DVD/Blu-ray, máy chơi game, hoặc ăng-ten TV. Các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp cũng đang chuyển sang cung cấp thiết bị phát trực tuyến thay vì hộp truyền hình cáp truyền thống nhằm giúp người dùng truy cập các ứng dụng và kênh truyền hình cáp qua ứng dụng.

Tuy nhiên, việc không kết nối internet với Smart TV có thể khiến người dùng bỏ lỡ nhiều tính năng hấp dẫn mà nó mang lại. Một trong những nhược điểm lớn nhất là không thể tải xuống và sử dụng các ứng dụng phát trực tuyến. Ngoài ra, các bản cập nhật phần mềm từ nhà sản xuất, thường bao gồm sửa lỗi và cải tiến chức năng, cũng chỉ có thể được thực hiện khi TV được kết nối internet.

Mặc dù vậy, việc không kết nối internet cũng mang lại một số lợi ích, như tăng cường quyền riêng tư. Một số nhà sản xuất Smart TV có thể thu thập và bán thông tin người dùng cho các nhà quảng cáo. Đặc biệt, tính năng Nhận dạng nội dung tự động (ACR) có thể theo dõi những gì người dùng đang xem, từ đó giúp các nhà quảng cáo nhắm mục tiêu chính xác hơn. Nhưng nếu quyết định kết nối internet, người dùng có thể cần phải thực hiện các biện pháp để bảo vệ quyền riêng tư, chẳng hạn như tắt tính năng ACR.