Những thiết bị không nên luôn kết nối internet

Nhiều người dùng hiện nay có thể dễ dàng tin rằng mọi thiết bị gia dụng mới đều cần kết nối internet để trở nên hiện đại. Các nhà tiếp thị thường quảng bá rằng tủ lạnh thông minh hay bàn chải đánh răng có ứng dụng đi kèm mang lại sự tiện lợi chưa từng có. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những tính năng này thường không đáng được thổi phồng và chỉ là những bổ sung nhằm mục đích thu thập dữ liệu cho các nhà quảng cáo.

Tủ lạnh thông minh có thể thu thập thông tin cá nhân của người dùng ẢNH: AFP

Chẳng hạn, tủ lạnh thông minh có khả năng thu thập thông tin cá nhân của người dùng và gửi cho các nhà bán lẻ thực phẩm. Việc kết nối tủ lạnh với internet chỉ để xem danh sách mua sắm kỹ thuật số thực sự là lãng phí băng thông, khi mà bút và giấy hay ứng dụng ghi chú trên điện thoại đã hoạt động hiệu quả trong nhiều năm. Hơn nữa, các thiết bị lớn như tủ lạnh thường gây ra vùng chết tín hiệu trong nhà, làm giảm hiệu suất kết nối internet.

Tương tự, máy giặt và máy sấy thông minh cũng không mang lại nhiều lợi ích. Việc nhận thông báo từ máy giặt qua điện thoại không thực sự cần thiết, vì người dùng chỉ cần nghe tiếng chuông để biết quần áo đã giặt xong. Hơn nữa, máy giặt có thể ghi lại tần suất giặt giũ và bán thông tin đó cho các nhà môi giới dữ liệu, tạo ra một nguồn thu nhập bổ sung cho các công ty.

Mặc dù có thể điều chỉnh nhiệt độ qua ứng dụng, nhưng việc này không thực sự cần thiết đối với lò nướng thông minh vì người dùng vẫn phải đến gần để kiểm tra thực phẩm. Việc kết nối lò nướng với internet chỉ làm tăng thêm nhiễu cho mạng gia đình mà không thay đổi cách thức nấu nướng.

Người dùng vẫn phải đến gần để kiểm tra thực phẩm khi sử dụng lò nướng thông minh ẢNH: Whirlpool

Các thiết bị nhỏ như bàn chải đánh răng thông minh cũng không cần thiết phải kết nối internet. Chúng chỉ đơn giản là công cụ làm sạch răng và không cần theo dõi thói quen vệ sinh cá nhân của người dùng. Việc tích hợp Wi-Fi và Bluetooth vào các thiết bị này không chỉ lãng phí băng thông mà còn tiềm ẩn rủi ro bảo mật, khi những thiết bị giá rẻ thường được chế tạo bằng chip chất lượng thấp và không được cập nhật phần mềm.

Cuối cùng, không phải mọi thiết bị đều cần trở nên thông minh. Nhiều thiết bị gia dụng như tủ lạnh hay máy giặt được thiết kế để sử dụng trong nhiều thập kỷ, nhưng lại phụ thuộc vào các dịch vụ kỹ thuật số mà các nhà cung cấp thường ngừng hỗ trợ sau vài năm. Khi một công ty ngừng hỗ trợ ứng dụng hoặc máy chủ đám mây, người dùng có thể phải đối mặt với thiết bị không còn hoạt động đúng cách, tạo ra rủi ro bảo mật trong gia đình.

Tóm lại, việc lựa chọn thiết bị gia dụng thông minh cần được cân nhắc kỹ lưỡng để tránh rơi vào bẫy tiếp thị và đảm bảo an toàn cho mạng lưới gia đình.