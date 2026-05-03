Có nên chi thêm tiền cho tủ lạnh thông minh?

Kiến Văn
03/05/2026 07:31 GMT+7

Nhiều người đang cân nhắc việc mua tủ lạnh thông minh thay vì các mẫu truyền thống ngay cả khi không hiểu rõ về dòng thiết bị này.

Tủ lạnh thông minh thường được trang bị các tính năng kết nối với ứng dụng, cho phép người dùng điều chỉnh nhiệt độ từ xa hoặc nhận thông báo khi thực phẩm sắp hết. Một số mẫu còn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để gợi ý công thức nấu ăn dựa trên sở thích cá nhân.

Tủ lạnh thông minh tiện lợi nhưng không phù hợp cho tất cả mọi người

Mặc dù vậy, trước khi quyết định đầu tư vào một thiết bị có giá thành cao như tủ lạnh thông minh, người tiêu dùng cần xem xét kỹ lưỡng các tính năng mà sản phẩm này có thể cung cấp.

Sự hấp dẫn của công nghệ mới có thể khiến người dùng quên đi những yếu tố thực tế mà mình cần ở một chiếc tủ lạnh. Ngay cả khi một số tính năng có vẻ ấn tượng, người tiêu dùng cần tự hỏi liệu chúng có thực sự đáng giá với số tiền bỏ ra hay không.

Không chỉ chi phí ban đầu, người dùng cũng nên cân nhắc đến chi phí sửa chữa tủ lạnh thông minh, vì chúng thường yêu cầu linh kiện và công nghệ phức tạp hơn so với tủ lạnh truyền thống. Khi các linh kiện này gặp sự cố, chi phí sửa chữa có thể rất cao và đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật.

Tủ lạnh thông minh phù hợp những ai?

Một số người có thể thấy tủ lạnh thông minh mang lại giá trị thực sự, đặc biệt là những ai thường xuyên vắng nhà và cần tính năng tự điều chỉnh nhiệt độ để tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên, đối với những người chỉ cần một chiếc tủ lạnh đáng tin cậy để bảo quản thực phẩm, việc đầu tư vào một thiết bị đắt tiền với nhiều tính năng không cần thiết có thể không phải là lựa chọn hợp lý.

Cuối cùng, không phải tất cả thiết bị nhà thông minh đều là sự lãng phí. Nhiều sản phẩm thực sự có thể cải thiện chất lượng cuộc sống hằng ngày. Do đó, người dùng nên nghiên cứu kỹ lưỡng và xác định nhu cầu của bản thân trước khi quyết định đầu tư vào các thiết bị công nghệ mới.

AI Gemini đến với tủ lạnh Samsung

Samsung vừa công bố dòng tủ lạnh Bespoke AI sắp ra mắt sẽ được trang bị trợ lý ảo AI Gemini của Google.

