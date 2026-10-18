Làm giả thuốc đông y, bán qua mạng thu lợi 5 tỉ đồng

Ngày 18.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố 10 bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh do đối tượng Bùi Văn Trường (54 tuổi, ngụ xã Kim Thành, TP.Hải Phòng) cầm đầu.

Máy móc để sản xuất thuốc đông y giả ẢNH: VĂN HẬU

Trước đó, Công an P.Tân Mai (Nghệ An) phát hiện Bùi Thị Xuân (30 tuổi, ngụ địa phương) có hành vi buôn bán thuốc giả qua mạng xã hội. Mở rộng điều tra, công an xác định Xuân tham gia đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả do Trường tổ chức, hoạt động tại nhiều địa phương trong cả nước.

Phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An, Công an P.Tân Mai khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Trường tại xã Kim Thành, TP.Hải Phòng, thu giữ nhiều tài liệu, máy móc, nguyên liệu cùng số lượng lớn thuốc thành phẩm.

Theo điều tra ban đầu, Trường lợi dụng uy tín và danh nghĩa nghề nghiệp của bố đẻ để tổ chức sản xuất các sản phẩm được quảng cáo là thuốc điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng, bệnh dạ dày và tiêu u. Trường mua thảo dược, thuốc tân dược cùng máy móc, thiết bị về nhà tự sản xuất.

Quá trình điều chế không tuân thủ quy trình, không định lượng chính xác các thành phần. Trường sử dụng hỗn hợp thuốc tân dược và dược liệu, sau đó đóng gói, dán nhãn, quảng cáo sản phẩm được bào chế 100% từ thảo dược theo "công thức gia truyền".

Thuốc đông y chữa viêm xoang bị thu giữ ẢNH: VĂN HẬU

Để mở rộng thị trường, Trường móc nối với một số chủ tài khoản mạng xã hội có nhiều người theo dõi, xây dựng hệ thống quảng cáo và phân phối thuốc giả. Sau khi nhận hàng, các đồng phạm trong đường dây tiếp tục san chiết, đóng gói, đặt in tem nhãn riêng, quảng cáo và bán cho người có nhu cầu nhằm thu lợi bất chính.

Từ tháng 2 đến tháng 6.2026, Trường và các đồng phạm đã bán thuốc điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng cho hàng ngàn người trên cả nước thông qua mạng xã hội, thu lợi khoảng 5 tỉ đồng.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 20.000 lọ thuốc, hơn 100 kg nguyên liệu dùng để điều chế thuốc, 2 máy xay thuốc, 1 máy sấy công nghiệp và 850 triệu đồng tiền mặt.