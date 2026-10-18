Nghệ An: Đường ống nằm trước nhà, người dân vẫn… khát nước sạch

Theo phản ánh của người dân, đường ống cấp nước máy đã được lắp đặt trên địa bàn P.Vinh Phú từ lâu nhưng chưa được nhà máy nước đấu nối. Trong khi chờ nước sạch, để có nước sinh hoạt, gia đình ông Phạm Văn Công (ở khối Xuân Trung, thuộc khu vực P.Nghi Đức cũ) phải đầu tư hệ thống lọc gồm 3 máy, lần lượt đặt gần giếng khoan, khu vực bể nước trên mái nhà và gần bếp. Chi phí lắp đặt hơn 20 triệu đồng, chưa kể tiền điện và thay lõi lọc định kỳ. "Giếng khoan thì nước rất nhiều nhưng bị nhiễm phèn. Nếu không lọc kỹ thì không an tâm khi sử dụng", ông Công nói.

Theo ông Công, nguồn nước có nhiều cặn khiến các lõi lọc nhanh bẩn, phải thay thường xuyên. Chi phí duy trì hệ thống lọc vì thế trở thành một gánh nặng, nhất là với những hộ có điều kiện kinh tế khó khăn. Trong khi đó, nếu không xử lý kỹ nguồn nước giếng, người dân vẫn canh cánh nỗi lo về chất lượng nước sử dụng hằng ngày.

Người dân khối Xuân Trung phải sử dụng giếng đào, lắng lọc nhiều lần vì chưa có nước máy Ảnh: K.HOAN

Năm 2019, hệ thống đường ống cấp nước được lắp đặt tại khu vực này, mở ra hy vọng sớm có nước máy. Nhiều gia đình đã làm hồ sơ đăng ký đấu nối, chờ ngày được sử dụng nguồn nước sạch. Tuy nhiên, từ đó đến nay, đường ống vẫn chưa được đưa vào khai thác.

Tại khối Xuân Hoa liền kề cũng tương tự. Dù đường sá, hệ thống chiếu sáng và đường ống cấp nước đã được đầu tư khá đồng bộ, hàng trăm hộ dân vẫn phải dùng nước giếng khoan. Ông Nguyễn Văn Đông, một người dân địa phương, cho biết người dân đã nhiều lần kiến nghị sớm cấp nước nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Không chỉ tại khu vực Nghi Đức cũ, nhiều hộ dân ở khối Kim Chi (thuộc xã Nghi Ân cũ, nay là P.Vinh Phú), cũng đang chờ nước máy. Năm 2023, hệ thống đường ống thuộc dự án cấp nước cho khu vực Nghi Ân với kinh phí gần 30 tỉ đồng đã được lắp đặt hoàn thành. Thế nhưng, nhiều hộ dân vẫn chưa được cấp nước và phải sử dụng nước giếng khoan.

Ông Lê Văn Sáu, một người dân ở khối Kim Chi, cho biết việc cấp nước bị đình trệ do khu vực nằm trong quy hoạch mở rộng sân bay Vinh. Tuy nhiên, theo ông, quy hoạch còn kéo dài trong khi phương án bồi thường, di dời chưa được triển khai khiến người dân khó xác định phải chờ đến bao giờ mới có nước sạch.

Ông Phạm Việt Hưng, chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng P.Vinh Phú, cho biết trước nhu cầu cấp bách của người dân, địa phương đang rà soát hệ thống đường ống được lắp đặt tại P.Nghi Đức cũ để xây dựng phương án sửa chữa, hoàn thiện, với kinh phí dự kiến khoảng 7 tỉ đồng. Đối với khu vực nằm trong quy hoạch mở rộng sân bay Vinh, phường sẽ khảo sát thực tế để xác định phương án cấp nước phù hợp.

Trong khi đó, một lãnh đạo Công ty CP Cấp nước Nghệ An cho biết hệ thống đường ống do chính quyền địa phương đầu tư. Sau khi công trình được hoàn thiện, kiểm tra, rà soát và đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật, công ty sẽ thực hiện đấu nối để cấp nước máy cho người dân.