Dùng nước máy để làm giả nước Lavie đóng bình bán khắp Hà Nội

Chiều 14.10, đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Hà Nội, cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Viết (37 tuổi, trú P.Long Biên, Hà Nội) cùng 3 đồng phạm về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, quy định tại điều 193 bộ luật Hình sự.



Bên trong xưởng sản xuất nước Lavie giả của Lê Văn Viết ẢNH: N.B

Trước đó, đầu tháng 10, Công an Hà Nội kiểm tra xưởng sản xuất nước của Lê Văn Viết tại số 294/74 Phan Đăng Lưu (xã Phù Đổng, Hà Nội) và phát hiện, bắt quả tang các đối tượng đang dùng vòi bơm nước máy vào các bình Lavie đã được chuẩn bị từ trước. Cảnh sát thu giữ hơn 500 bình nước Lavie giả các loại 19 lít và 18,5 lít.

Bước đầu, Công an Hà Nội xác định, tại nhà xưởng, Viết cho lắp đặt hệ thống sản xuất, máy khò, máy dập date, màng co ni lông, tem nhãn nước Lavie, các loại hóa chất tẩy rửa... để phục vụ việc sản xuất nước giả.

Vỏ bình Lavie được Viết thu gom trôi nổi trên địa bàn, sau đó vận chuyển, tập kết về xưởng sản xuất. Tại đây, Viết chỉ đạo nhân viên sục, rửa, làm sạch, để khô ráo rồi bơm trực tiếp nước máy vào bình.

Lê Văn Viết thường dùng xe tải nhỏ để phân phối nước giả ẢNH: N.B

Sau khi sản xuất xong các bình nước Lavie giả, Viết dùng ô tô tải vận chuyển đến 3 kho hàng trên địa bàn Hà Nội rồi trà trộn vào các bình nước Lavie chính hãng, bán cho người dân, các công ty, cơ quan tại Hà Nội.

Công an Hà Nội xác định, mỗi ngày, Viết và đồng bọn sản xuất 100 bình nước Lavie giả với giá khoảng 10.000 đồng/bình, sau đó bán ra thị trường với giá gần 70.000 đồng/bình để thu lợi bất chính.

Từ tháng 3 đến tháng 10, Viết đã bán khoảng 20.000 bình nước Lavie giả. Công an Hà Nội thu hồi nhiều bình nước Lavie giả của Viết và truy vết những cơ sở đã tiêu thụ để thu hồi.