'Làm giàu không khó': Chụp ảnh đẹp Việt Nam, 'ẵm' ngay 16 triệu tiền thưởng

Cuộc thi là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm hướng tới kỷ niệm 42 năm ngày thành lập Tạp chí Du lịch (9.1.1981 - 9.1.2023) và 63 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9.7.1960 - 9.7.2023).

Tổng biên tập Tạp chí Du lịch Nguyễn Đức Xuyên cho biết, nhằm đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam, Tổng cục Du lịch, Bộ VH-TT-DL đã giao cho Tạp chí Du lịch phối hợp với Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch, sự bảo trợ của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi Ảnh xúc tiến, quảng bá du lịch năm 2022 với chủ đề “Tỏa sáng Việt Nam - Amazing Vietnam”.

Sau 9 lần tổ chức cuộc thi, nhiều bức ảnh có giá trị cả về mặt nghệ thuật lẫn hình ảnh quảng bá đã được Tổng cục Du lịch sử dụng trong các ấn phẩm xúc tiến du lịch Việt Nam ở cả trong và ngoài nước. Từ đó thu hút thêm nhiều du khách đến với mọi miền; đóng góp vào sự phát triển chung của ngành du lịch nước nhà.

“Ban tổ chức mong rằng các nhiếp ảnh gia, những người yêu thích du lịch, khách du lịch trong và ngoài nước sẽ nhiệt tình tham gia để cuộc thi diễn ra thành công tốt đẹp”, ông Nguyễn Đức Xuyên nhấn mạnh.

Đối tượng dự thi là tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước; người nước ngoài đang công tác, sinh sống tại Việt Nam; không giới hạn độ tuổi. Các tác giả gửi ảnh dự thi trực tuyến tại địa chỉ www.anhnghethuatdulich.com với các thông tin, thể lệ và hướng dẫn cụ thể trên website. Ảnh dự thi sẽ được nhận đến hết 5.6.2023.





Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất gồm huy chương vàng của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam kèm tiền thưởng là 16 triệu đồng và 1 voucher nghỉ dưỡng trị giá 2,5 triệu đồng tại Silk Sense River Hội An (Quảng Nam); 2 giải nhì gồm huy chương bạc kèm tiền thưởng 10 triệu đồng/giải và mỗi giải 1 voucher nghỉ dưỡng 2,5 triệu đồng tại Silk Sense River Hội An; 3 giải ba gồm huy chương đồng kèm tiền thưởng 5 triệu đồng/giải, mỗi giải 1 voucher nghỉ dưỡng 2,5 triệu đồng tại Silk Sense River Hội An; 5 giải khuyến khích 1 triệu đồng/giải.

Ngoài ra còn có giải phụ cho 1 ảnh có số lượng Like/thả tim nhiều nhất (1 triệu đồng) và 1 ảnh có số lượng Share nhiều nhất (1 triệu đồng) trên fanpage Tạp chí Du lịch (https://www.facebook.com/VietnamTourismReview).

Các tác phẩm đạt giải và được chọn trưng bày triển lãm sẽ được Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam cấp bằng chứng nhận và tính điểm cấp khu vực theo quy chế của hội. Các tác phẩm đạt giải được Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch tặng giấy chứng nhận.

Lễ trao giải thưởng và triển lãm ảnh dự kiến được tổ chức vào tháng 7.2023 nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam.