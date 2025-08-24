Làm kem đánh răng bằng lông, tóc, tác dụng bất ngờ!

Các nhà nghiên cứu ở London (Anh) đã phát triển một phương pháp điều trị nha khoa sử dụng keratin, một loại protein có trong tóc, da và len, mà họ cho rằng có thể phục hồi men răng bị tổn thương.

Tiến sĩ Sherif Elsharkawy từ Đại học King's College London là tác giả chính của một nghiên cứu cho thấy keratin có thể tương tác với nước bọt để tạo thành một lớp phủ bảo vệ mô phỏng men răng tự nhiên.

Ông cho biết thêm rằng lớp phủ keratin có thể ngăn chặn sâu răng giai đoạn đầu, giảm độ nhạy cảm và củng cố cấu trúc men răng.

Chăm sóc răng miệng tốt giúp tránh các bệnh gây nguy hiểm đến tính mạng ẢNH: GETTY IMAGES

Không giống như nhựa nha khoa thông thường, nó có thể được lấy từ nguồn chất thải sinh học như len hoặc tóc người một cách bền vững.

Công nghệ này cần thêm các thử nghiệm lâm sàng để đảm bảo hiệu quả lâu dài và khả năng mở rộng.

Nhưng ông Elsharkawy cho biết nhóm nghiên cứu đang thảo luận với các đối tác tiềm năng trong ngành nha khoa, và ông thấy một con đường rõ ràng để đưa dự án ra thị trường.

Ông cho biết các sản phẩm nha khoa làm từ keratin, như kem đánh răng và gel, có thể được cung cấp cho người tiêu dùng trong vòng hai đến ba năm nữa. “Tôi tin rằng, tôi có một giấc mơ rằng y học tái tạo không nhất thiết phải tốn kém, để mọi người có thể tiếp cận nó”.

Các bệnh về răng miệng trên toàn cầu đang đặt ra một thách thức lớn về sức khỏe. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các bệnh về răng miệng ảnh hưởng đến khoảng 3,5 tỉ người, gây đau đớn, khó chịu, biến dạng và thậm chí tử vong.