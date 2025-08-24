Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Làm kem đánh răng bằng lông, tóc, tác dụng bất ngờ!
Video Thế giới

Làm kem đánh răng bằng lông, tóc, tác dụng bất ngờ!

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
24/08/2025 07:31 GMT+7

Keratin, một loại protein có trong tóc, da và len, đã được phát triển thành một phương pháp điều trị nha khoa giúp phục hồi men răng bị tổn thương.

Làm kem đánh răng bằng lông, tóc, tác dụng bất ngờ!

Làm kem đánh răng bằng lông, tóc, tác dụng bất ngờ!

Các nhà nghiên cứu ở London (Anh) đã phát triển một phương pháp điều trị nha khoa sử dụng keratin, một loại protein có trong tóc, da và len, mà họ cho rằng có thể phục hồi men răng bị tổn thương.

Tiến sĩ Sherif Elsharkawy từ Đại học King's College London là tác giả chính của một nghiên cứu cho thấy keratin có thể tương tác với nước bọt để tạo thành một lớp phủ bảo vệ mô phỏng men răng tự nhiên.

Ông cho biết thêm rằng lớp phủ keratin có thể ngăn chặn sâu răng giai đoạn đầu, giảm độ nhạy cảm và củng cố cấu trúc men răng.

Kem đánh răng làm từ tóc có thể giúp phục hồi răng như thế nào? - Ảnh 1.

Chăm sóc răng miệng tốt giúp tránh các bệnh gây nguy hiểm đến tính mạng

ẢNH: GETTY IMAGES

Không giống như nhựa nha khoa thông thường, nó có thể được lấy từ nguồn chất thải sinh học như len hoặc tóc người một cách bền vững.

Công nghệ này cần thêm các thử nghiệm lâm sàng để đảm bảo hiệu quả lâu dài và khả năng mở rộng.

Nhưng ông Elsharkawy cho biết nhóm nghiên cứu đang thảo luận với các đối tác tiềm năng trong ngành nha khoa, và ông thấy một con đường rõ ràng để đưa dự án ra thị trường.

Ông cho biết các sản phẩm nha khoa làm từ keratin, như kem đánh răng và gel, có thể được cung cấp cho người tiêu dùng trong vòng hai đến ba năm nữa. “Tôi tin rằng, tôi có một giấc mơ rằng y học tái tạo không nhất thiết phải tốn kém, để mọi người có thể tiếp cận nó”.

Các bệnh về răng miệng trên toàn cầu đang đặt ra một thách thức lớn về sức khỏe. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các bệnh về răng miệng ảnh hưởng đến khoảng 3,5 tỉ người, gây đau đớn, khó chịu, biến dạng và thậm chí tử vong.

Răng to hơn bàn tay người, cá mập tiền sử khổng lồ cỡ nào?

Răng to hơn bàn tay người, cá mập tiền sử khổng lồ cỡ nào?

Những chiếc răng khổng lồ hiện lên lên từ dưới lớp cát ở sa mạc Atacama của Chi Lê.

Hóa thạch răng bé gái thuộc loài người bí ẩn được phát hiện ở dãy Trường Sơn

Khám phá thêm chủ đề

răng keratin Nha khoa tóc người Kem đánh răng Tổ chức y tế thế giới WHO Tái tạo men Men răng Sâu răng Răng miệng Móng guốc thử nghiệm lâm sàng
Xem thêm bình luận