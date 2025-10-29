Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Lâm Khánh Chi đọ sắc cùng 'búp bê châu Á'

Hải Duy
Hải Duy
29/10/2025 07:41 GMT+7

Trong buổi tiệc sinh nhật của 'búp bê châu Á' - Hoa hậu Kiều Vũ tại TP.HCM, ca sĩ Lâm Khánh Chi xuất hiện với thiết kế lộng lẫy, khoe sắc vóc quyến rũ và thần thái rạng rỡ ở tuổi 48.

Buổi tiệc sinh nhật đón tuổi mới của Hoa hậu Kiều Vũ - người được mệnh danh là "búp bê châu Á" diễn ra trong không gian sang trọng tại TP.HCM. Đêm tiệc quy tụ nhiều gương mặt trong làng giải trí, đặc biệt là sự xuất hiện của ca sĩ Lâm Khánh Chi

Lâm Khánh Chi đọ dáng cùng 'búp bê châu Á' - Ảnh 1.

Tiệc sinh nhật của Hoa hậu Kiều Vũ (đầm đỏ) với sự góp mặt của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp

Ảnh: NVCC

Chia sẻ trong buổi tiệc, Kiều Vũ xúc động nói: "Đây là sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời của tôi. Không chỉ là dịp gặp gỡ bạn bè, đối tác, mà còn là khoảnh khắc tôi muốn tri ân những người đã yêu thương, đồng hành cùng tôi trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Mỗi chặng đường đều có khó khăn, nhưng dù là khi thất bại hay thành công, người thật sự yêu thương bạn sẽ không rời đi. Tôi biết ơn và trân trọng mọi thứ để có một Kiều Vũ mạnh mẽ, bản lĩnh như hôm nay".

Bên cạnh phần chúc mừng sinh nhật "búp bê châu Á", buổi tiệc còn có hoạt động đấu giá gây quỹ từ thiện ý nghĩa. Toàn bộ số tiền thu được sẽ ủng hộ cho bà con vùng bão lũ chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 11 vừa qua.

Màn đọ sắc của 'mỹ nhân chuyển giới' Lâm Khánh Chi

Lâm Khánh Chi đọ dáng cùng 'búp bê châu Á' - Ảnh 2.

Lâm Khánh Chi chọn cho mình bộ trang phục cầu kỳ, được thiết kế riêng với tông màu xanh chủ đạo. Thiết kế được đính kết tỉ mỉ, tôn lên vóc dáng thon gọn cùng làn da trắng mịn của nữ ca sĩ

Ảnh: NVCC

Lâm Khánh Chi đọ dáng cùng 'búp bê châu Á' - Ảnh 3.

Ở tuổi 48, Lâm Khánh Chi vẫn giữ được sắc vóc ấn tượng, được khen ngợi trẻ trung và nhuận sắc hơn sau thời gian “dao kéo” ở nước ngoài

Ảnh: NVCC

Lâm Khánh Chi đọ dáng cùng 'búp bê châu Á' - Ảnh 5.

Dù đã trải qua nhiều biến động trong cuộc sống, Lâm Khánh Chi vẫn giữ được phong thái tự tin, cuốn hút

Ảnh: NVCC

Lâm Khánh Chi đọ dáng cùng 'búp bê châu Á' - Ảnh 7.

Bên cạnh bộ trang phục màu xanh, Lâm Khánh Chi tiếp tục chọn cho mình “bộ cánh” sắc hồng được đính kết tỉ mỉ, tôn lên vẻ đẹp nữ tính và kiêu sa

Ảnh: NVCC

Lâm Khánh Chi đọ dáng cùng 'búp bê châu Á' - Ảnh 8.

Không chỉ là khách mời, Lâm Khánh Chi còn đóng vai trò như một người chị thân thiết luôn dõi theo, ủng hộ đàn em Kiều Vũ trong sự nghiệp và cuộc sống. Từng nhiều lần song hành tại các sự kiện, cả hai được khán giả khen ngợi vì sự đồng điệu trong phong cách và cá tính mạnh mẽ

Ảnh: NVCC

Lâm Khánh Chi tâm sự bản thân xem trọng gia đình nên khi hôn nhân đổ vỡ, cô không tránh khỏi cảm xúc hụt hẫng, mất phương hướng.

Xem thêm bình luận