Lâm Khánh Chi đọ sắc cùng 'búp bê châu Á'

Buổi tiệc sinh nhật đón tuổi mới của Hoa hậu Kiều Vũ - người được mệnh danh là "búp bê châu Á" diễn ra trong không gian sang trọng tại TP.HCM. Đêm tiệc quy tụ nhiều gương mặt trong làng giải trí, đặc biệt là sự xuất hiện của ca sĩ Lâm Khánh Chi.
Chia sẻ trong buổi tiệc, Kiều Vũ xúc động nói: "Đây là sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời của tôi. Không chỉ là dịp gặp gỡ bạn bè, đối tác, mà còn là khoảnh khắc tôi muốn tri ân những người đã yêu thương, đồng hành cùng tôi trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Mỗi chặng đường đều có khó khăn, nhưng dù là khi thất bại hay thành công, người thật sự yêu thương bạn sẽ không rời đi. Tôi biết ơn và trân trọng mọi thứ để có một Kiều Vũ mạnh mẽ, bản lĩnh như hôm nay".
Bên cạnh phần chúc mừng sinh nhật "búp bê châu Á", buổi tiệc còn có hoạt động đấu giá gây quỹ từ thiện ý nghĩa. Toàn bộ số tiền thu được sẽ ủng hộ cho bà con vùng bão lũ chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 11 vừa qua.
Màn đọ sắc của 'mỹ nhân chuyển giới' Lâm Khánh Chi
