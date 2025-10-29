Lâm Khánh Chi đọ sắc cùng 'búp bê châu Á'

Buổi tiệc sinh nhật đón tuổi mới của Hoa hậu Kiều Vũ - người được mệnh danh là "búp bê châu Á" diễn ra trong không gian sang trọng tại TP.HCM. Đêm tiệc quy tụ nhiều gương mặt trong làng giải trí, đặc biệt là sự xuất hiện của ca sĩ Lâm Khánh Chi.

Tiệc sinh nhật của Hoa hậu Kiều Vũ (đầm đỏ) với sự góp mặt của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp Ảnh: NVCC

Chia sẻ trong buổi tiệc, Kiều Vũ xúc động nói: "Đây là sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời của tôi. Không chỉ là dịp gặp gỡ bạn bè, đối tác, mà còn là khoảnh khắc tôi muốn tri ân những người đã yêu thương, đồng hành cùng tôi trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Mỗi chặng đường đều có khó khăn, nhưng dù là khi thất bại hay thành công, người thật sự yêu thương bạn sẽ không rời đi. Tôi biết ơn và trân trọng mọi thứ để có một Kiều Vũ mạnh mẽ, bản lĩnh như hôm nay".

Bên cạnh phần chúc mừng sinh nhật "búp bê châu Á", buổi tiệc còn có hoạt động đấu giá gây quỹ từ thiện ý nghĩa. Toàn bộ số tiền thu được sẽ ủng hộ cho bà con vùng bão lũ chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 11 vừa qua.

Màn đọ sắc của 'mỹ nhân chuyển giới' Lâm Khánh Chi

Lâm Khánh Chi chọn cho mình bộ trang phục cầu kỳ, được thiết kế riêng với tông màu xanh chủ đạo. Thiết kế được đính kết tỉ mỉ, tôn lên vóc dáng thon gọn cùng làn da trắng mịn của nữ ca sĩ Ảnh: NVCC

Ở tuổi 48, Lâm Khánh Chi vẫn giữ được sắc vóc ấn tượng, được khen ngợi trẻ trung và nhuận sắc hơn sau thời gian “dao kéo” ở nước ngoài Ảnh: NVCC

Dù đã trải qua nhiều biến động trong cuộc sống, Lâm Khánh Chi vẫn giữ được phong thái tự tin, cuốn hút Ảnh: NVCC

Bên cạnh bộ trang phục màu xanh, Lâm Khánh Chi tiếp tục chọn cho mình “bộ cánh” sắc hồng được đính kết tỉ mỉ, tôn lên vẻ đẹp nữ tính và kiêu sa Ảnh: NVCC