Lâm Khánh Chi tình tứ bên trai trẻ đến chúc mừng ‘người quen’

Sau quãng thời gian ấp ủ, nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu chính thức giới thiệu bộ sưu tập Thủy ảnh tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam - Vietnam International Fashion Week. Đông đảo sao Việt như NSND Mỹ Uyên, ca sĩ Nhật Kim Anh, vợ chồng Kha Ly - Thanh Duy, ca sĩ Lâm Khánh Chi, diễn viên Trương Quỳnh Anh… đồng loạt diện những mẫu áo dài cách điệu, đến chúc mừng nhà mốt.

Nhật Kim Anh, Lâm Khánh Chi, NSND Mỹ Uyên đến ủng hộ NTK Đặng Trọng Minh Châu Ảnh: BTC

Thủy ảnh được nhà thiết kế ấp ủ trong một thời gian dài, với việc giữ phom dáng của tà áo truyền thống nhưng tạo sự khác lạ thông qua các chi tiết cách điệu, cách “chơi” màu và áp dụng những kỹ thuật may hiện đại. Thông qua đó, Đặng Trọng Minh Châu mong muốn mang đến một cách kể mới cho áo dài Việt. Với những chất liệu tưởng chừng như đã cũ được nhà thiết kế khéo léo chuyển hóa thành một hình hài mới, sức sống mới.

2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam hội ngộ trong show của Minh Châu

Như mọi năm, vai trò mở màn cho bộ sưu tập của Đặng Trọng Minh Châu luôn gây tò mò cho khán giả. Với Thủy ảnh, nhà thiết kế lựa chọn Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Nguyễn Thị Ngọc Châu cho vị trí này. Trên sân khấu, mỹ nhân quê Tây Ninh diện thiết kế áo dài tông màu xanh với chi tiết cách điệu ở phần cổ, tay áo và phần tà trước, tạo hiệu ứng khi di chuyển. Thiết kế này cũng giúp Ngọc Châu tôn lên đường cong nóng bỏng nhưng vẫn phù hợp với chuẩn mực truyền thống. Đó cũng là câu chuyện Đặng Trọng Minh Châu muốn gửi gắm - sáng tạo nhưng phải dựa trên nền tảng, giá trị văn hóa.

Ngọc Châu catwalk uyển chuyển, mở màn cho bộ sưu tập Thủy ảnh Ảnh: Kiếng Cận

Sau Ngọc Châu, dàn người mẫu nối tiếp hành trình mang áo dài đến với mọi người bằng một hình thức, góc nhìn mới. Các thiết kế xẻ sâu ở cổ, hay chi tiết lệch vai, cổ yếm… được đan xen một cách khéo léo, tinh tế, cho thấy nỗ lực của Đặng Trọng Minh Châu trong hành trình đưa áo dài đến gần hơn với mọi người.

Dàn người mẫu ngoại quốc gây chú ý khi trình diễn áo dài Ảnh: Kiếng Cận

Ở phần sau các thiết kế áo dài chủ yếu được đính kết bắt mắt, tạo hiệu ứng khi di chuyển. Dàn người mẫu như Á hậu Đặng Thanh Ngân, Hoa hậu Hà Tâm Như, Á hậu Vũ Thu Hiền, Á hậu Thủy Tiên, người mẫu Bé Quyên, người mẫu Hoàng Kim Ngân, Á hậu Minh Anh, người mẫu Phạm Thư… có màn đọ sắc trên sàn diễn Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Mỗi cô gái mang một màu sắc riêng, nhưng điểm chung là cùng lan tỏa nét đẹp của tà áo dài đến với mọi người.

Điểm đặc biệt trong show diễn của Đặng Trọng Minh Châu là sự góp mặt của dàn người mẫu ngoại quốc. Đây được xem là chi tiết nhà thiết kế khéo léo đặt để trong phần trình diễn, như một cách quảng bá áo dài đến với mọi người.

Khánh Vân được khen ngợi về kỹ năng trình diễn khi đảm nhận vai trò kết màn Ảnh: Kiếng Cận

Đảm nhận vai trò kết màn cho bộ sưu tập Thủy ảnh của Đặng Trọng Minh Châu là Nguyễn Trần Khánh Vân - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Từng biết đến với danh xưng “người đẹp áo dài” và cộng tác cùng nhà thiết kế trong nhiều dự án trước đó, nàng hậu sinh năm 1995 được xem là lựa chọn phù hợp để khép lại hành trình của Thủy ảnh trên một sân khấu thời trang mang tính quốc tế. Thiết kế Khánh Vân diện trên người mang tông xanh với bước chuyển màu từ đậm sang nhạt cùng các chi tiết đính kết khéo léo, vừa tạo hiệu ứng khi di chuyển, vừa mang đến sự khác lạ so với các thiết kế áo dài thông thường.

NTK Đặng Trọng Minh Châu tiếp tục hành trình mang áo dài đến gần với mọi người Ảnh: Kiếng Cận

Theo nhà thiết kế, đàn em là một cô gái không chỉ phù hợp với áo dài mà còn mang năng lượng tươi mới cùng phong cách làm việc chuyên nghiệp. “Trải qua chặng hành trình dài có dịp gắn bó cùng nhau, tôi ấn tượng khi Vân luôn xuất hiện mới mẻ, đặc biệt là khi gắn với áo dài. Theo tôi, sau khi lấy chồng, nhan sắc của Vân ngày càng mặn mà hơn”, anh tâm sự.

Chia sẻ về bộ sưu tập Thủy ảnh, NTK Đặng Trọng Minh Châu cho biết không chỉ là một bộ sưu tập thời trang, anh còn mong muốn gửi gắm thông điệp những giá trị truyền thống được gìn giữ nhưng không đứng yên. “Tôi tin rằng vẻ đẹp bản sắc của Việt Nam đang có những bước chuyển mình để tỏa sáng trong đời sống đương đại. Và khi mỗi người hiểu được giá trị của những nét đẹp truyền thống, chúng ta sẽ biết cách gìn giữ, phát triển cùng nhịp thở thời đại”, anh bộc bạch.