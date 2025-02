Ngày 10.2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 1 phút 40 giây ghi lại cảnh 1 người đàn ông mặc đồng phục CSGT đang kẹp cổ, đè một người đàn ông mặc áo xanh xuống đất, nắm cổ áo. Người mặc đồng phục CSGT sau đó thả tay ra và liên tục nói "ngồi xuống". Trong khi đó, 1 người đàn ông mặc đồng phục CSGT đi cùng thì liên tục can ngăn.

Làm rõ clip CSGT kẹp cổ tài xế taxi ở quận 7

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 9.2 trên đường Nguyễn Thị Thập (P.Bình Thuận, Q.7, TP.HCM).

Liên quan đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội, lãnh đạo Công an Q.7, lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.HCM đã nắm được vụ việc, 2 người mặc đồng phục CSGT trong đoạn clip là 2 chiến sĩ thuộc Đội CSGT - trật tự Công an Q.7.

Lãnh đạo Đội CSGT - trật tự Công an Q.7 đã yêu cầu 2 chiến sĩ liên quan viết tường trình, đồng thời báo cáo lại lãnh đạo Công an Q.7 và các đơn vị chức năng.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc khi tổ CSGT - trật tự Công an Q.7 đang lập biên bản vi phạm hành chính đối với 1 tài xế taxi công nghệ. Lúc này, tài xế giật biên bản và sau đó xảy ra vụ việc như clip lan truyền trên mạng xã hội.

Làm rõ clip CSGT kẹp cổ tài xế taxi ở TP.HCM ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sau vụ việc, tài xế và xe taxi được đưa về trụ sở Công an P.Bình Thuận để xử lý. Trong hôm nay (10.2), Công an Q.7 đã báo cáo vụ việc đến Ban giám đốc Công an TP.HCM để có hướng xử lý.