Làm rõ đối với người phụ nữ nằm giữa đường chặn ô tô

Sáng nay 20.6, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã phối hợp Công an xã Trường Phú làm việc với bà N.T.K.A - người đã nằm giữa đường chặn ô tô.

Bà A. nằm chắn ngang giữa đường cản trở giao thông ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, vào ngày 17.6, một clip do camera hành trình trên ô tô ghi lại cảnh người phụ nữ đội mũ bảo hiểm, mặc áo khoác đứng dang hai tay chặn đầu ô tô, gây chú ý.

Người phụ nữ sau đó còn nằm ngang giữa đường, chặn lối đi của ô tô có camera hành trình. Để đảm bảo an toàn, tài xế ô tô đã giảm tốc độ, điều khiển xe lùi lại và lách qua người phụ nữ rồi tiếp tục hành trình.

Qua xác minh, bà A. là người chặn ô tô, nằm giữa lòng đường gây cản trở giao thông. Căn cứ nội dung vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã lập biên bản vi phạm hành chính và nhắc nhở đối với bà A.