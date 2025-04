Làm rõ nguyên nhân tử vong của mẹ con sản phụ ở Bảo Lộc

Ngày 24.4, Ban giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng (TP.Bảo Lộc) cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân mẹ con sản phụ Bùi Thị H. (31 tuổi, ngụ thôn Tân Hóa 1, xã Lộc Nga, TP.Bảo Lộc) tử vong khi đến bệnh viện này sinh con.

Bệnh viện II Lâm Đồng, nơi mẹ con sản phụ tử vong ẢNH: LÂM VIÊN

Thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 10 giờ ngày 21.4, sản phụ H. được người nhà đưa tới Bệnh viện II Lâm Đồng sinh con. Lúc đó chị H. mang thai lần 2, 37 tuần 3 ngày, tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, da niêm hồng, nhiệt độ 38.7 độ C, huyết áp 108/53 mmHg. Khoa Phụ sản chẩn đoán sản phụ H. sốt chưa rõ nguyên nhân.

Đến 11 giờ 20 phút, tiếp tục kiểm tra, bác sĩ ghi nhận chị H. tỉnh táo, da niêm hồng, nhiệt độ 38.2 độ C, huyết áp 100/60 mmHg, tim thai 160-180l/p, tử cung go nhẹ, được bác sĩ điều trị dịch truyền, hạ sốt… Khoảng 1 tiếng sau, sản phụ H. vẫn tỉnh, nhưng tim thai khó nghe, tử cung go nhẹ, sonde tiểu nước màu đỏ, nên được các bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu vì sản phụ suy thai cấp.

Đến 12 giờ 25 phút cùng ngày, ê kíp mổ của khoa Phụ sản đưa bé gái ra khỏi bụng mẹ nhưng toàn thân đã tím tái, tim bằng 0, không có phản xạ. Mặc dù đã được các bác sĩ hồi sức 30 phút nhưng bé gái tử vong.

Tiếp đó, lúc 13 giờ 40 phút cùng ngày, sức khỏe chị H. diễn biến ngày càng xấu, Bệnh viện II Lâm Đồng đã hội chẩn liên viện với Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM. Sản phụ được xử trí hồi sức tích cực, đặt nội khí quản thở máy kiểm soát, dịch truyền, giảm đau, cầm máu… Bác sĩ phụ trách mời người nhà chị H. vào giải thích tình trạng sức khỏe, làm thủ tục chuyển viện theo nội dung hội chẩn liên bệnh viện.

Được sự đồng ý của gia đình, Bệnh viện II Lâm Đồng đã cử đội ngũ y bác sĩ chuyển chị H. xuống Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng khi đi tới địa phận H.Định Quán (Đồng Nai), chị H. diễn biến nguy kịch. Xe cứu thương chuyển sản phụ vào Bệnh viện H.Định Quán, được các y bác sĩ hồi sức tích cực trong vòng 45 phút nhưng chị H. không qua khỏi.