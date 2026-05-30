Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Làm rõ nguyên nhân xe tải chở hàng bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
30/05/2026 13:03 GMT+7

Lực lượng chức năng thành phố Huế đang làm rõ nguyên nhân, thống kê thiệt hại vụ xe tải chở hàng bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Ngày 30.5, tin từ Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an thành phố Huế) cho biết đơn vị vừa xử lý hiện trường, khôi phục giao thông trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên sau khi một xe tải chở hàng bốc cháy dữ dội.

Huế: Điều tra nguyên nhân xe tải chở hàng bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc - Ảnh 1.

Hiện trường xe tải chở hàng bốc cháy trên cao tốc

ẢNH: N.T

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, tài xế N.V.L (31 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa) lái xe tải chở hàng, lưu thông trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên theo hướng vào Đà Nẵng.

Khi đến cầu cạn 4 thuộc địa phận xã Khe Tre (thành phố Huế), tài xế phát hiện hàng hóa phía sau thùng xe bốc cháy nên khẩn cấp dừng xe.

Thời điểm này, ngọn lửa bùng phát nhanh, cháy dữ dội. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, CSGT Công an thành phố Huế cùng các đơn vị đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai dập lửa, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Huế: Điều tra nguyên nhân xe tải chở hàng bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc - Ảnh 2.

Hàng hóa trên xe hư hỏng nặng sau vụ cháy

ẢNH: N.T

Đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, dù đã nỗ lực nhưng đám cháy vẫn chưa thể dập tắt. Tại hiện trường, một cột khói đen bốc cao, ảnh hưởng đến các phương tiện đang lưu thông. Sau vụ cháy, xe tải và toàn bộ hàng hóa trên xe hư hỏng nặng. Lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại.

Đến nay, lực lượng CSGT đã xử lý hiện trường, khôi phục giao thông bình thường trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên, làm rõ nguyên nhân vụ xe tải chở hàng bốc cháy.

Tin liên quan

Cháy xe ô tô trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Cháy xe ô tô trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Vụ cháy xe xảy ra trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương hướng về miền Tây vào rạng sáng ngày nghỉ lễ, khiến giao thông qua đây ùn ứ.

Khám phá thêm chủ đề

cao tốc xe tải bốc cháy Huế xe tải chở hàng bốc cháy cao tốc la sơn - hòa liên xe cháy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận