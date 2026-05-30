Làm rõ nguyên nhân xe tải chở hàng bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc

Ngày 30.5, tin từ Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an thành phố Huế) cho biết đơn vị vừa xử lý hiện trường, khôi phục giao thông trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên sau khi một xe tải chở hàng bốc cháy dữ dội.



Hiện trường xe tải chở hàng bốc cháy trên cao tốc ẢNH: N.T

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, tài xế N.V.L (31 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa) lái xe tải chở hàng, lưu thông trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên theo hướng vào Đà Nẵng.

Khi đến cầu cạn 4 thuộc địa phận xã Khe Tre (thành phố Huế), tài xế phát hiện hàng hóa phía sau thùng xe bốc cháy nên khẩn cấp dừng xe.

Thời điểm này, ngọn lửa bùng phát nhanh, cháy dữ dội. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, CSGT Công an thành phố Huế cùng các đơn vị đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai dập lửa, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Hàng hóa trên xe hư hỏng nặng sau vụ cháy ẢNH: N.T

Đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, dù đã nỗ lực nhưng đám cháy vẫn chưa thể dập tắt. Tại hiện trường, một cột khói đen bốc cao, ảnh hưởng đến các phương tiện đang lưu thông. Sau vụ cháy, xe tải và toàn bộ hàng hóa trên xe hư hỏng nặng. Lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại.

Đến nay, lực lượng CSGT đã xử lý hiện trường, khôi phục giao thông bình thường trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên, làm rõ nguyên nhân vụ xe tải chở hàng bốc cháy.