Làm rõ vụ ẩu đả giữa bảo vệ bến xe Đồng Nai và hành khách

Tối 2.4, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh ẩu đả giữa bảo vệ bến xe Đồng Nai (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) với một nam hành khách.

Theo nội dung clip (dài hơn 1 phút), một bảo vệ của bến xe đã dùng vật giống súng tấn công người đàn ông; cuối clip còn ghi lại hình ảnh người bảo vệ này dùng tay túm cổ áo nam hành khách kể trên.

Cảnh ẩu đả giữa nam hành khách (bên trái) và bảo vệ bến xe Đồng Nai ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sáng 3.4, trao đổi với PV Thanh Niên, anh H.Q.T (người xuất hiện trong clip ẩu đả) cho biết sự việc xảy ra vào chiều tối 30.3. Thời điểm này anh T. vào bến xe, gọi người em (chạy xe tải) đến đón và nhận hàng.

"Bảo vệ ra nói thu phí 40.000 đồng thì tôi không đồng ý và sau đó thì xảy ra to tiếng rồi xô xát. Một lát sau, nhóm bảo vệ đánh tôi và người em tôi. Một bảo vệ còn chạy vào trong cầm súng điện ra tấn công tôi", anh T. kể lại.

Theo lãnh đạo Bến xe Đồng Nai, do bị thanh niên áo đen mũ trắng đánh 2 cái vào mặt nên bảo vệ mới chạy vào trong lấy công cụ hỗ trợ ra đánh trả ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trả lời PV Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Tiến, Phó giám đốc bến xe Đồng Nai, giải thích bến xe có quy định phí xe vào bến chở hàng là 40.000 đồng và có niêm yết ở cổng. "Khi nam hành khách trên cho xe vào chở hàng, bảo vệ đến thông báo mức phí phải đóng, thì người này im lặng. Tuy nhiên khi bốc hàng xong thì không đồng ý đóng tiền, trong khi đó bến xe đã xuất hóa đơn rồi", ông Tiến nói.

Do hành khách không chịu đóng phí vào bến nên bảo vệ bến xe không cho đi, lúc này 2 bên xảy ra xô xát. "Nam hành khách trên và thanh niên đi cùng đã túm cổ áo bảo vệ bên tôi, đấm 2 cái vào mặt, có camera quay lại", ông Tiến cho biết thêm.

Cũng theo ông Tiến, do bị đánh nên bảo vệ mới chạy vào phòng làm việc lấy công cụ hỗ trợ là súng điện ra đánh trả. "Clip lan truyền trên mạng chỉ thể hiện đoạn sau, còn diễn biến ban đầu, khi bảo vệ của bến xe bị đánh, thì lại bị cắt đi", ông Tiến cho biết, đồng thời khẳng định công cụ hỗ trợ mà bảo vệ sử dụng trên có giấy phép của Công an tỉnh Đồng Nai cấp.

Phó giám đốc bến xe Đồng Nai cũng cho hay, sau khi sự việc xảy ra ông đã gọi điện báo cho Công an P.Bình Đa đến làm việc. "Chúng tôi đã cung cấp mọi bằng chứng, thông tin liên quan cho công an và đang đợi công an xử lý. Nếu phía bảo vệ của bến xe mà sai phạm chúng tôi cũng sẽ xử lý chứ không bao che", ông Tiến nói.

Hiện vụ việc đã được Công an P.Bình Đa (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) lập hồ sơ xử lý ban đầu, đang tiếp tục xác minh, làm rõ.