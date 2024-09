Làm rõ vụ chủ trại hòm livestream 'tố' trụ trì chùa can thiệp dịch vụ an táng

Ngày 7.9, Công an H.Long Hồ (Vĩnh Long) xác nhận đã tiếp nhận và đang xác minh, xử lý theo quy định vụ việc một chủ trại hòm đến chùa Sơn An (tọa lạc tại ấp Thanh Mỹ 2, xã Thanh Đức, H.Long Hồ, Vĩnh Long) livestream trên mạng xã hội Facebook.

Ông N. livestream "tố" thượng tọa Thích Tịnh Hòa trước chùa Sơn An ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, thượng tọa Thích Tịnh Hòa, trụ trì chùa Sơn An, đến Công an H.Long Hồ trình báo việc một chủ trại hòm ở địa phương đến chùa livestream trên mạng xã hội Facebook và có những lời lẽ lăng mạ, xúc phạm... trụ trì và nhà chùa.

Cụ thể, khoảng 18 giờ 20 ngày 6.9, ông L.H.N, chủ trại hòm H.N, cùng nhiều người lạ mặt đi vào chùa chửi bới, la lối, lục soát, xâm nhập cơ sở thờ tự chùa Sơn An bất hợp pháp. Nhóm này gây rối, gây ảnh hưởng mất trật tự tại địa phương và livestream nói những lời lẽ khiếm nhã, bịa đặt, bôi nhọ, vu khống danh dự nhân phẩm tu sĩ của thượng tọa Thích Tịnh Hòa và nhà chùa.

Ngoài ra, trên các tài khoản mạng xã hội Zalo, Facebook được cho là của ông N. có nhiều bài viết với nội dung tương tự... "Tôi đề nghị cơ quan công an vào cuộc làm rõ động cơ, mục đích của chủ trại hòm trên và xử lý theo quy định...", thượng tọa Thích Tịnh Hòa nói.

Cùng ngày, ông L.H.N (ở P.5, TP.Vĩnh Long), chủ trại hòm H.N, xác nhận có thực hiện livestream "tố" trụ trì chùa Sơn An can thiệp vào hoạt động kinh doanh của mình.

Lực lượng công an địa phương có mặt, nhắc nhở và yêu cầu ông N. không thực hiện livestream và gây rối nơi công cộng ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo ông N., nguyên nhân sự việc này là do 2 hôm trước, một nhà người dân ở xã Thanh Đức, H.Long Hồ đã đến cơ sở của anh N. "chốt" thuê dịch vụ an táng 1 người mất. Trại hòm đã cử người đến trang trí sảnh tang nhưng sau đó chủ nhà lại bất ngờ "bẻ kèo" thuê dịch vụ chỗ khác. "Tôi đã liên hệ được biết chủ nhà coi ngày an táng tại chùa Sơn An và được trụ trì hướng dẫn thuê dịch vụ chỗ khác. Tôi đến chùa tìm thầy Hòa để hỏi nhưng không gặp được tôi mới livestream trước chùa, chỉ muốn cho mọi người biết sự việc, tôi không có chửi tục hay gây rối gì hết...", ông N. nói.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Công an H.Long Hồ xác nhận đã tiếp nhận sự việc trên và đang thực hiện xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.