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    Làm rõ vụ người phụ nữ bế bé gái đi xin tiền ở Quy Nhơn

    Văn Chiến
    Văn Chiến
    UBND phường Quy Nhơn (Gia Lai) đã chỉ đạo xác minh vụ người phụ nữ bế bé gái đi xin tiền trên đường phố. Những người liên quan đã được mời làm việc, cam kết không để sự việc tái diễn.

    Ngày 23.10, UBND phường Quy Nhơn (Gia Lai) cho biết đã chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh vụ người phụ nữ bế bé gái đi xin tiền trên các tuyến đường thuộc địa bàn, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân.

    Trước đó, người dân phản ánh một phụ nữ thường bế theo bé gái đến các tuyến đường đông người để xin tiền, với lý do cháu bé mắc bệnh nặng. Hình ảnh này khiến nhiều người lo ngại về sức khỏe và sự an toàn của trẻ nhỏ khi phải theo người lớn ra đường trong thời tiết nắng nóng.

    Làm rõ vụ người phụ nữ bế bé gái đi xin tiền ở Quy Nhơn- Ảnh 1.

    Người phụ nữ bế bé gái đi xin tiền ở Quy Nhơn

    ẢNH: UBND PHƯỜNG QUY NHƠN

    Làm việc với cơ quan chức năng, bà T.T.L cho biết bé gái là con của ông P.V.C (56 tuổi, ở xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) và bà N.T.N.Đ. Theo lời bà L., bà chung sống với ông C. và đang chăm sóc bé gái trong thời gian ông C. đi làm.

    Bà L. trình bày do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có tiền trang trải sinh hoạt và mua sữa cho bé nên đã đưa cháu ra đường xin tiền.

    Làm rõ vụ người phụ nữ bế bé gái đi xin tiền ở Quy Nhơn- Ảnh 2.

    Bà T.T.L làm việc với cơ quan chức năng tại trụ sở phường Quy Nhơn

    ẢNH: UBND PHƯỜNG QUY NHƠN

    Tối 22.10, Công an phường Quy Nhơn cũng làm việc với ông P.V.C để xác minh các thông tin liên quan.

    Tại buổi làm việc, ông C. khẳng định không biết việc bà L. đưa bé gái đi xin tiền và không yêu cầu bà làm việc này. Theo ông C., do gia đình khó khăn, chưa có tiền mua sữa cho con nên bà L. nảy sinh ý định đưa cháu bé đi xin tiền để mua sữa.

    Ông C. cam kết không để bà L. tiếp tục đưa con gái đi xin ăn. Nếu sự việc tái diễn, ông xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

    Vụ việc đang thu hút sự quan tâm của người dân. Việc xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan là cơ sở để cơ quan chức năng xem xét hướng xử lý phù hợp, đồng thời bảo đảm sức khỏe, an toàn và quyền lợi của trẻ em.

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