Làm rõ vụ quản lý dãy trọ hành hung người thuê trọ ở TP.HCM

Ngày 16.7, nguồn tin PV Thanh Niên xác nhận, Công an P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức đang điều tra vụ 2 người bị hành hung tại một dãy trọ trong hẻm trên đường Bình Chiểu.

Hai nạn nhân bị hành hung là anh N.L và anh T.C (cùng 25 tuổi). Trong đó, anh T.C là người thuê, sống tại dãy trọ còn anh N.L là bạn của anh T.C, đến chơi.

Người dân hỗ trợ đưa 2 nạn nhân đến bệnh viện trong tình trạng chảy nhiều máu, vết thương hở vùng đầu T.D.K

Thông tin ban đầu, chiều 15.7, anh N.L và anh T.C tổ chức ăn uống, ca hát trong phòng trọ thuộc dãy trọ nằm trong hẻm trên đường Bình Chiểu (P.Bình Chiểu). Khoảng 22 giờ cùng ngày, nam quản lý dãy trọ đến yêu cầu nhóm người thuê trọ ngưng hát và nhóm anh T.C đồng ý.

Khoảng 5 phút sau, nam quản lý gọi thêm 5 thanh niên lạ mặt, bất ngờ xông vào phòng trọ hành hung anh N.L và anh T.C. Hai nạn nhân dùng gậy chống trả yếu ớt rồi gục xuống, nhóm gây án sau đó bỏ đi.

Phát hiện vụ việc, người dân hỗ trợ đưa 2 nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chảy nhiều máu, bị vết thương hở vùng đầu, miệng và một số vết thương ở các vị trí khác nhau trên cơ thể.

Rạng sáng 16.7, Công an P.Bình Chiểu đã mời nhóm nghi can liên quan vụ hành hung lên làm rõ và khám nghiệm hiện trường vụ việc. Đến sáng nay, 2 nạn nhân cũng đã đến công an phường trình báo vụ việc, cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra.