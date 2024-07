Khởi tố bị can hành hung nữ trung tá công an

Ngày 9.8. Công an tỉnh Bình Định cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đức (44 tuổi, ở khu phố Gò Cau, TT.Tăng Bạt Bổ, H.Hoài Ân, Bình Định) để điều tra về hành vi giết người. Đức chính là người đã ra tay hành hung nữ trung tá V.T.A.V (45 tuổi, công tác tại Công an H.Hoài Ân).

Hiện trường vụ nữ trung tá công an bị hành hung CTV

Theo Công an tỉnh Bình Định, bị can Đức có 2 tiền án về trộm cắp và cướp tài sản, 1 tiền sự về tội cố ý gây thương tích. Bị can này từng gây thương tích đối với em rể của nữ trung tá công an và bị phạt 6,5 triệu đồng. Do đó, bị can nảy sinh ý định trả thù.

Khi thấy trung tá V. mặc thường phục đi trên đường, bị can Đức đã ra tay hành hung vì tưởng nhầm là em gái nữ trung tá.

Nữ trung tá công an bị hành hung đến lún sọ

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 9 giờ ngày 7.7, trung tá V.T.A.V mặc thường phục đi xe máy trên đường thuộc TT.Tăng Bạt Hổ (H.Hoài Ân) thì bị người đàn ông chạy xe máy cùng chiều dùng búa đóng đinh đánh vào đầu. Hậu quả, trung tá V.T.A.V ngã xuống đường. Tuy nhiên, người đàn ông không dừng lại mà tiếp tục dùng búa đánh vào đầu bà V. cho đến khi nạn nhân bất tỉnh.

Sau khi sự việc xảy ra, bà V.T.A.V được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định trong tình trạng bị lún sọ. Người đàn ông hành hung nữ trung tá công an đã ra đầu thú tại Công an H.Hoài Ân. Tại đây, người đàn ông khai tên là Nguyễn Văn Đức.

Hiện bà V.T.A.V vẫn đang hôn mê và đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.