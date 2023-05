Làm sạch đoàn tàu metro số 1 TP.HCM sau sự cố bị vẽ bậy

Đại diện chủ đầu tư - Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) cho biết từ khi phát hiện vào lúc 4 giờ 30 ngày 30.4, MAUR cùng nhà thầu HITACHI và Công ty Bảo vệ Thái Long (thầu phụ của nhà thầu Hitachi) đã báo cáo Công an TP.Thủ Đức xem xét, kiểm tra hiện trường, truy xuất camera vào cùng ngày.



Phía nhà thầu làm sạch tàu metro sau sự cố bị vẽ bậy MAUR

Trong ngày 1.5, Ban đã chỉ đạo nhà thầu HTC dùng dung môi để tẩy rửa và đến sáng sớm hôm qua (2.5), phía nhà thầu đã khắc phục hoàn toàn các toa tàu bị vẽ bậy. Hiện, các đoàn tàu đã sạch sẽ, trở lại nguyên trạng ban đầu.

Cũng trong ngày 2.5, lãnh đạo MAUR cùng lãnh đạo Công an TP.Thủ Đức, tư vấn và nhà thầu Hitachi đã họp chính thức để phối hợp điều tra vụ việc, đồng thời hướng dẫn các giải pháp tăng cường an ninh, an toàn hơn nữa cho khu vực depot trong thời gian tới.

Trong quá trình chạy thử nghiệm tiếp theo, nếu MAUR phát hiện tàu bị hư hại hoặc không chuẩn về màu sơn, kết cấu thì nhà thầu sẽ phải đền cho thành phố MAUR

Đây là lần thứ 2 đoàn tàu metro số 1 của TP.HCM bị vẽ bậy, sau lần phát hiện đầu tiên hồi tháng 6.2022. Được biết, khu depot rộng 20 ha có 2 tầng bảo vệ nghiêm ngặt, mỗi ngày có hàng trăm công nhân của nhiều công ty cùng làm việc và tất cả các nhà thầu là của Nhật, họ rất cẩn trọng trong khâu an ninh, bảo vệ. Tuy nhiên, phần khu vực tàu bị vẽ bậy lần này nằm ngay sát khu dân cư nên có phần khó kiểm soát hơn. Cộng thêm đúng kỳ nghỉ lễ nên có thể một số đối tượng thiếu ý thức đã lợi dụng lẻn vào vẽ bậy lên tàu.

"Hiện nay, các đoàn tàu đang được đậu tại depot Long Bình, là khu vực quản lý của nhà thầu Hitachi và gói thầu hiện cũng chưa được bàn giao nên việc quản lý tài sản thuộc trách nhiệm của nhà thầu Hitachi. Ban Quản lý Đường sắt đô thị và nhà thầu sẽ phối hợp với Công an TP.Thủ Đức để điều tra kỹ về vụ việc vẽ bậy tàu lần này. Từ đó có biện pháp với những cá nhân có hành động sai trái với tài sản của một trong những dự án trọng điểm của thành phố và quốc gia" - đại diện MAUR thông tin thêm.