'Làm sao chủ tịch UBND suốt ngày tiếp dân được, thế không làm việc khác à?'

Sáng 13.10, tiếp tục phiên họp 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tiếp công dân, luật Khiếu nại, luật Tố cáo.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu ý kiến tại phiên họp, cho rằng không nên ủy quyền trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ẢNH: GIA HÂN

Tuyệt đối không được ủy quyền tiếp công dân

Nêu ý kiến tại phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong giải quyết khiếu nại, tố cáo thời gian qua phần nhiều là do người có trách nhiệm không thực hiện trách nhiệm, thẩm quyền mà thường ủy quyền cho cấp phó, thậm chí là ủy quyền của ủy quyền.

"Điều này dẫn đến việc đơn thư, các vụ việc kéo dài và một số vụ việc giải quyết chưa được như mong muốn", bà Thanh nêu và đề nghị cần cân nhắc có nên thực hiện ủy quyền trong việc tiếp công dân hay không, đồng thời quy định rõ để công tác này hiệu quả hơn.

Cùng quan điểm, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải cho rằng, chất lượng của việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan tới việc người tiếp công dân có phải là người có thẩm quyền giải quyết vấn đề hay không.

Bà Hải đề nghị dự luật phải ghi rõ người tiếp công dân là không được quyền ủy quyền. Đã quy định ai là người tiếp công dân thì người đấy phải tiếp và người đấy phải có thẩm quyền giải quyết thì mới tiếp được.

"Chủ tịch UBND tỉnh phải tiếp công dân 1 tháng 1 lần thì phải tiếp và lắng nghe ý kiến rồi chỉ đạo các cơ quan để giải quyết. Bây giờ chủ tịch ủy quyền cho phó chủ tịch, rồi lại có thể ủy quyền cho giám đốc sở nông nghiệp - môi trường chẳng hạn thì các đồng chí này cũng chỉ là người tham mưu thôi. Phải là người đứng đầu mới có trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết", bà Hải nêu và đề nghị cần "hết sức cương quyết" luật hóa yêu cầu "tuyệt đối không được ủy quyền".

Phó viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Duy Giảng nêu ý kiến tại phiên họp, cho rằng nên cho ủy quyền trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ẢNH: GIA HÂN

"Chúng tôi đi giám sát việc tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo ở rất nhiều tỉnh, thành phố thì thấy rằng việc ủy quyền hiện nay còn nhiều, làm ảnh hưởng tới chất lượng của việc tiếp công dân. Người dân phải đi lại nhiều vì không gặp được người đứng đầu. Nhưng có khi đến, gặp được người đứng đầu, chỉ giải quyết trong 15 - 20 phút là xong", bà Hải nêu.

Nên cho ủy quyền giải quyết vụ việc cụ thể

Trong khi đó, Phó chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai cho rằng, nếu quy định cứng chủ tịch tỉnh hoặc chủ tịch xã phải tiếp công dân vào thời điểm thì "chắc chắn sẽ bị vi phạm". Theo bà Mai, hiện nay, chủ tịch trách nhiệm rất lớn. Do đó, với chủ tịch UBND thì có thể ủy quyền.

Tuy nhiên, bà Mai đề xuất có thể quy định tối thiểu chủ tịch tỉnh, chủ tịch xã phải tiếp công dân bao nhiêu buổi, ngoài ra thì có thể ủy quyền hoặc ủy quyền giải quyết theo vụ việc. Như vậy, vừa đảm bảo đúng nguyên tắc là người chủ thể chính là chủ tịch phải tiếp dân nhưng cũng đảm bảo độ linh hoạt, độ mở nhất định.

Phó viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Duy Giảng nhìn nhận, áp lực cơ quan giải quyết trong khiếu nại, tố cáo và cả tiếp công dân là rất lớn.

"Yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết phải trực tiếp công dân thì bây giờ làm sao ông chủ tịch suốt ngày tiếp công dân được, thế không làm việc khác à?", ông Giảng nêu và cho rằng, việc ủy quyền giải quyết trong các vụ việc khiếu nại, tố cáo cụ thể giống bộ lọc, tránh mọi việc đẩy lên cấp trưởng. "Ông trưởng cũng không có thời gian nào để mà ngồi mà tiếp", ông Giảng nói thêm.

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt báo cáo tại phiên họp ẢNH: GIA HÂN

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt cho hay, theo dự thảo luật hiện nay thì không được ủy quyền trong việc tiếp công dân. Tiếp công dân phải do người đứng đầu thực hiện và luật hiện hành cũng quy định như vậy. Việc ủy quyền trong tiếp công dân trong thực tiễn, theo ông Đạt là chưa thực hiện theo quy định của pháp luật.

Với dự luật trình Quốc hội, ông Đạt cho biết, chỉ bổ sung trường hợp Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Tổng thanh tra Chính phủ về thụ lý tố cáo vì hiện nay đang quy định với những tố cáo thuộc thẩm quyền của Thủ tướng thì Thủ tướng phải ra quyết định thụ lý. Việc này, theo ông Đạt, là phù hợp với đặc thù tính chất công việc của Thủ tướng và cũng để đơn giản thủ tục hành chính.

Kết luận phiên thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, với việc tiếp công dân, chẳng hạn chủ tịch UBND tỉnh, xã mỗi tháng tiếp công dân 1 hoặc 2 ngày thì không được ủy quyền. Tuy nhiên, với giải quyết những vụ việc cụ thể thì người đứng đầu có thể ủy quyền.