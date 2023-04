Làm sao để biến sở thích thời thơ ấu thành doanh nghiệp triệu đô?

Dan (28 tuổi) cùng người chị biến sở thích thời thơ ấu thành một doanh nghiệp triệu đô CHỤP MÀN HÌNH TRANG NEW YORK POST

Theo tờ New York Post ngày 10.4, hai chị em người Úc thuộc thế 8X và 9X là Sarah O'Connell và Dan đã biến sở thích thời thơ ấu của mình thành một doanh nghiệp triệu đô.

Dan cho biết ý tưởng về việc kinh doanh chung của họ lần đầu tiên xuất hiện từ khoảng 5 năm trước. Dan nói: “Chúng tôi chỉ nghĩ rằng không có loại tấm phủ ván lướt sóng nào thực sự thú vị trên thị trường, rất nhiều loại trông rất nhàm chán”.

“Chúng tôi đã có khá nhiều tấm phủ ván lướt sóng đó. Chúng là vật liệu mềm dệt bằng sợi polyester và sẽ nhanh chóng bị hỏng. Do đó, chúng tôi nghĩ rằng phải có một giải pháp tốt hơn, phải tìm một loại chất lượng tốt hơn để có thể in những bản in đẹp mắt lên. Đó là nơi mà ý tưởng bắt nguồn”, Dan chia sẻ thêm.

Nhìn thấy cơ hội phát triển, Dan và Sarah đã nảy ra ý tưởng làm tấm phủ ván lướt sóng từ vải bạt, trái ngược với polyester dệt kim, mặc dù là một sản phẩm chất lượng cao hơn, nhưng cũng cho phép chúng được in với thiết kế khác nhau.

Sau đó, doanh nghiệp của Dan và Sarah đã kết hợp với các tổ chức từ thiện và nghệ sĩ để tạo ra các thiết kế cụ thể, trong đó một phần lợi nhuận từ việc bán hàng sẽ được dùng để quyên góp.

Công việc kinh doanh của hai chị em Dan tiếp tục phát triển ngày càng mạnh mẽ CHỤP MÀN HÌNH TRANG NEW YORK POST

Công việc kinh doanh đang tiếp tục phát triển ngày càng mạnh mẽ, với các sản phẩm nhận được hàng trăm đánh giá 5 sao và khách hàng yêu thích vỏ nhựa tái chế mới.

Là một công ty lướt sóng, những tháng thời tiết nóng là thời điểm bận rộn nhất và doanh nghiệp đạt doanh thu 6 con số trong suốt mùa hè.

Trong khi công việc kinh doanh đang phát đạt, Dan cho biết không phải lúc nào cũng dễ dàng, vì ngay từ đầu việc thâm nhập vào ngành lướt sóng đã rất khó khăn.

Khi được hỏi liệu anh có lời khuyên nào dành cho những người trẻ khác muốn bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình không, chàng trai Dan cho biết lời khuyên tốt nhất mà anh từng nhận được là hãy cứ bắt đầu.

Dan nói: “Đừng cố làm cho nó trở nên quá hoàn hảo, bạn sẽ học được trong quá trình thực hiện. Rất nhiều bài học mất nhiều thời gian để học hơn bạn nghĩ, vì vậy bạn càng bắt đầu sớm thì bạn càng có thể học được sớm”.

Dan cũng khuyến khích những người khác tìm kiếm các nguồn tài nguyên khác nhau, chẳng hạn như sách, podcast hoặc từ các chủ doanh nghiệp khác.

“Mọi người thực sự sẵn lòng giúp đỡ nếu bạn có ý định đúng đắn và bạn đang cố gắng xây dựng một thứ gì đó, đồng thời bạn đam mê và chân thật”, Dan chia sẻ.