Làm sao để có nhiều hơn căn hộ vừa và nhỏ?

HoREA cho rằng, Quyết định 32/2025 chỉ mới quy định một phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư dẫn đến cơ cấu căn hộ chưa hợp lý vì làm tăng thêm số lượng căn hộ lớn (3 - 4 phòng ngủ có diện tích từ 96 - 160 m2 trở lên) tại các chung cư cao cấp, phù hợp với nhu cầu căn hộ lớn của một bộ phận nhỏ người dân có thu nhập cao.

Lượng căn hộ lớn tăng cao có thể dẫn đến tình trạng dư thừa do khó bán hoặc không bán được, từ đó có thể trở thành hàng tồn kho. Hệ quả là có thể làm phát sinh thêm nợ xấu bất động sản như đã từng xảy ra "cục máu đông nợ xấu bất động sản" vào các năm 2011 - 2016.

Không chỉ vậy, Quyết định 32/2025 chưa đáp ứng nhu cầu thực của người mua nhà, làm suy giảm sức mua và khả năng hấp thụ của thị trường bất động sản.

Bởi trên thực tế, có đến khoảng 60 - 70% khách hàng hiện nay có nhu cầu mua căn hộ vừa 2 phòng ngủ với diện tích trên dưới 70 m2, giá bán khoảng 2 - 7 tỉ đồng/căn.

Khoảng 20 - 25% khách hàng có thu nhập thấp hoặc người trẻ, mới lập nghiệp có nhu cầu mua căn hộ nhỏ có diện tích trên dưới 50 m2, giá bán khoảng trên dưới 3 tỉ đồng/căn.

Trong khi đó, chỉ có khoảng 5 - 10% khách hàng có nhu cầu mua căn hộ lớn có diện tích lớn từ 85 - 100 m2 trở lên với 3 - 4 phòng ngủ, giá bán khoảng 8 - 12 tỉ đồng/căn.

Về lâu dài, việc thực hiện quy định này không chỉ có thể làm giảm động lực đầu tư của khu vực tư nhân trong lĩnh vực bất động sản mà còn có thể gây lãng phí nguồn lực xã hội, bao gồm cả vốn đầu tư và tài nguyên đất đai, là các nguồn lực hữu hạn cần được sử dụng hiệu quả để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số TP.HCM và cả nước năm 2026 và các năm tiếp theo.

Quy định cơ cấu nguồn cung căn hộ chung cư nghiêng về các sản phẩm căn hộ có diện tích lớn, giá trị lớn sẽ kéo theo mặt bằng giá bất động sản bị đẩy lên cao.

Do vậy, HoREA cho rằng rất cần thiết bổ sung thêm phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư để tạo điều kiện phát triển nhiều hơn căn hộ trung bình (căn hộ vừa có 2 phòng ngủ, diện tích từ 56 - 96 m2) và căn hộ nhỏ (có 1 phòng ngủ có diện tích từ 25 - 56 m2) là loại nhà ở có giá vừa túi tiền, đáp ứng nhu cầu thực của đại đa số người dân thành phố.

Trường hợp dự án nhà chung cư có nhu cầu bố trí linh hoạt các loại hình căn hộ thì phương pháp xác định dân số đối với căn hộ một phòng ở có diện tích từ 25 - 45 m2 tính 1 người. Căn hộ hai phòng ở trở lên có diện tích từ trên 45 - 160 m2 tính 2 - 3 người hoặc xác định dân số theo chỉ tiêu diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người đạt khoảng 32 m2/người. Căn hộ từ bốn phòng ở trở lên hoặc có diện tích từ trên 160 m2 trở lên tính 5 người.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, nếu bổ sung thêm phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư vào Quyết định số 32/2025 sẽ bảo đảm tính linh hoạt và tạo điều kiện phát triển nhiều hơn căn hộ vừa và căn hộ nhỏ là loại nhà ở có giá vừa túi tiền để đáp ứng nhu cầu thực của đa số người dân là người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp đô thị. Điều này cũng để ngăn ngừa hệ quả xấu đối với thị trường bất động sản TP.HCM trước đây.

"Việc điều chỉnh quy định theo hướng nêu trên không chỉ góp phần khắc phục những bất cập trong giai đoạn hiện nay mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định, bền vững của thị trường bất động sản trong những năm tới đây", ông Lê Hoàng Châu phân tích.