TP.HCM chuẩn bị căn hộ tái định cư dự án rạch Văn Thánh

UBND TP.HCM vừa ban hành công văn về việc chuẩn bị quỹ nhà ở phục vụ tái định cư cho dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, phường Thạnh Mỹ Tây.

Theo đó, UBND TP.HCM chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng về việc sử dụng 70 căn hộ tại chung cư 283 Lê Quang Định, phường Gia Định để bố trí tái định cư cho các trường hợp bị thu hồi để cải tạo rạch Văn Thánh. UBND phường Thạnh Mỹ Tây được giao tiếp nhận quỹ nhà và tổ chức thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch.

Liên quan công tác bồi thường, thành phố yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị xác định nguồn vốn đầu tư, giá bán căn hộ tái định cư; đồng thời tham mưu phương thức thanh toán cho Công ty TNHH một thành viên Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM theo quy định. Việc xác định giá và cơ chế thanh toán được xem là khâu quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người dân và tiến độ bàn giao mặt bằng.

Dự án cải tạo rạch Văn Thánh đang được tập trung công tác bồi thường, dự kiến khởi công năm 2027 ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng tiếp tục rà soát quỹ nhà, đất ở thuộc tài sản công để tham mưu bổ sung, bảo đảm đủ nguồn tái định cư khi triển khai dự án. UBND phường Thạnh Mỹ Tây có trách nhiệm lập danh sách các trường hợp đủ điều kiện, xây dựng phương án bố trí cụ thể, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, hạn chế tới mức tối thiểu khiếu nại phát sinh.

Dự án cải tạo rạch Văn Thánh là một trong những công trình trọng điểm về môi trường và chỉnh trang đô thị. Tuyến rạch có tổng chiều dài khoảng 2,24 km, trong đó tuyến chính gần 1,96 km và một nhánh phụ khoảng 275 m.

Để cải tạo tuyến rạch ô nhiễm này, chính quyền địa phương sẽ thu hồi đất của 1.077 trường hợp, trong đó 749 hộ phải di dời hoàn toàn. Theo kế hoạch, việc giải phóng mặt bằng sẽ hoàn thành trong năm nay, tạo điều kiện khởi công dự án vào năm 2027.

Hồi tháng 1.2026, TP.HCM đã phê duyệt dự án cải tạo tuyến rạch, dự kiến nạo vét lòng rạch sâu 3 m, bề rộng từ 25 m đến 80 m, xây dựng hệ thống kè, thoát nước mưa và nước thải.

Song song đó, các tuyến đường ven rạch và đường song hành kết nối đường Điện Biên Phủ sẽ được hình thành với lộ giới từ 11 m đến 20 m. Dự án cũng xây mới cầu Phú An rộng 19 m và nâng cấp đường Ngô Tất Tố lên 25 m. Khoảng 4,2 ha đất ven rạch được quy hoạch thành công viên, mảng xanh và hạ tầng kỹ thuật.

Dự án thành phần 1 có tổng vốn hơn 1.743 tỉ đồng từ ngân sách TP.HCM, triển khai giai đoạn 2025 - 2030 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư.