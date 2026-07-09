Làm sao để thu nhập vãng lai từ 5 triệu không bị khấu trừ thuế ngay?

Khấu trừ thuế 10% với thu nhập vãng lai từ 5 triệu đồng/lần

Thuế cơ sở 5 tỉnh Hà Tĩnh vừa thông tin tới người nộp thuế về loạt điểm mới tại Nghị định 253/2026/NĐ-CP (Nghị định 253) hướng dẫn thi hành luật Thuế thu nhập cá nhân 2025. Có hiệu lực từ ngày 1.7, nghị định này sẽ thay thế Nghị định 65/2013/NĐ-CP (Nghị định 65).

Một trong những điểm mới rất đáng chú ý tại Nghị định 253 là ngưỡng khấu trừ thuế 10% với thu nhập vãng lai đã được nâng từ 2 triệu đồng/lần lên 5 triệu đồng/lần.

Ngưỡng khấu trừ thuế 10% với thu nhập vãng lai được nâng từ 2 triệu đồng/lần lên 5 triệu đồng/lần ẢNH: NGỌC THẮNG

Cụ thể, tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng mà mức chi trả từ 5 triệu đồng/lần trở lên thì khấu trừ thuế 10%. Với mức chi trả dưới 5 triệu đồng/lần, chỉ khấu trừ thuế 10% khi cá nhân có yêu cầu.

Cơ quan thuế lưu ý, trường hợp cá nhân chỉ có thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thể làm cam kết gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Đánh giá cao việc tiếp tục cho phép cá nhân có thu nhập làm cam kết như trên, luật sư Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín, Ủy viên thường trực Hội Tư vấn thuế Việt Nam, phân tích: "Cách làm này giúp giảm thủ tục hành chính như kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, từ đó giảm chi phí xã hội; đồng thời đảm bảo thực tế là người nộp thuế có thu nhập chưa đến ngưỡng phải nộp thuế thì chưa phải nộp thuế".

Tiền ăn giữa ca, ăn trưa dưới 1,2 triệu/tháng không chịu thuế

Một quy định mới khác tại Nghị định 253 là trường hợp người sử dụng lao động chi tiền ăn giữa ca, ăn trưa cho người lao động, chỉ phần chi vượt quá 1,2 triệu đồng/người lao động/tháng mới phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Trước đây, mức khống chế tối đa là 730.000 đồng/người lao động/tháng.

Quy định về việc nếu bữa ăn được tổ chức dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn thì khoản lợi ích này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động tiếp tục được giữ nguyên như trước.

Từ ngày 1.7, tiền ăn giữa ca, ăn trưa dưới 1,2 triệu/tháng không chịu thuế thu nhập cá nhân ẢNH: TN

Theo Nghị định 253, phần trợ cấp thôi việc, mất việc vượt mức nếu có quy định nội bộ không bị tính thuế thu nhập cá nhân.

Cụ thể, trường hợp tổ chức, doanh nghiệp có quy định cụ thể tại quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ hoặc hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động về mức trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cao hơn mức quy định của pháp luật thì phần chi trả thực tế vượt mức này cũng không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động.

Trước đó, theo Nghị định 65, chỉ không tính thuế thu nhập cá nhân với khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của bộ luật Lao động và luật Bảo hiểm xã hội, phần vượt quá vẫn phải tính thuế.

"Nghị định 253 tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động xây dựng chính sách đãi ngộ tốt hơn, giữ chân và hỗ trợ người lao động khi chấm dứt quan hệ lao động, đồng thời không làm tăng nghĩa vụ thuế của người lao động", Thuế cơ sở 5 tỉnh Hà Tĩnh đánh giá.

Ngoài các nội dung nêu trên, quy định mới tại Nghị định 253 được cơ quan thuế lưu ý là, tăng mức tối đa được trừ ra khỏi thu nhập khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân đối với khoản đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện.

Cụ thể, tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công được trừ đi tối đa không quá 3 triệu đồng/tháng cho các hình thức tham gia quỹ hưu trí tự nguyện. Mức này bao gồm cả số tiền do người sử dụng lao động đóng cho người lao động và số tiền do người lao động tự đóng (nếu có).

Mức này đã tăng gấp 3 so với quy định tại Nghị định 65. Quy định mới góp phần khuyến khích người lao động chủ động tích lũy cho tương lai.