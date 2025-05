Làm sao phân biệt lòng se điếu thật - giả?

Lòng se điếu là một đoạn ngắn của ruột non heo, nổi bật với thành ruột dày, nhiều nếp gấp, tạo cảm giác dai giòn, ngọt thanh và không ngấy khi ăn. So với lòng heo non thông thường, lòng se điếu có kết cấu săn chắc, đàn hồi tốt, không bị teo tóp nhiều khi luộc hoặc hấp và giữ màu trắng bóng đẹp. Giữa làn sóng săn lùng món lòng se điếu, không ít người tiêu dùng rơi vào "bẫy thị giác" với những khúc lòng giòn bất thường, trắng tinh, không có mùi đặc trưng.

Một số dấu hiệu nhận biết lòng se điếu giả

Bác sĩ Nguyễn Thu Hà, Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, lòng heo thật dù đã sơ chế kỹ vẫn có độ dai tự nhiên, màu trắng ngà và vẫn còn mùi đặc trưng. Ngược lại, lòng đã xử lý bằng hóa chất thường trắng tinh, giòn gắt, không mùi và thậm chí có thể dễ vỡ vụn khi bóp nếu bị ngâm hóa chất quá mức.

Hình ảnh lòng se điếu trên mạng xã hội ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Một số đặc điểm có thể giúp người tiêu dùng nhận diện lòng se điếu giả như:

Màu sắc: Lòng se điếu giả thường có màu trắng bệch, đều màu bất thường, không có gân máu hay phần mỡ tự nhiên.

Độ giòn: Giòn một cách bất thường, thậm chí có cảm giác "giòn gắt", khác hẳn độ dai tự nhiên của nội tạng đã luộc chín.

Mùi: Không có mùi đặc trưng của lòng heo, đôi khi có mùi nhẹ của hóa chất.

Bề mặt: Trơn nhẵn quá mức, đôi khi có cảm giác hơi dính hoặc như phủ lớp keo.

Ngoài ra, cần cẩn trọng nếu lòng bán sẵn có màu trắng sáng bất thường. Lòng ngâm trong nước lâu nhưng không bị nhũn, không đổi màu như thông thường. Mức giá thấp bất thường hoặc quá cao so với thị trường (khả năng lòng được "tân trang" để bán với giá cao hơn).

Món lòng se điếu hiện được nhiều người quan tâm ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh nguy cơ từ lòng se điếu giả, bản chất lòng lợn thật - được nuôi theo tiêu chuẩn và sơ chế kỹ lưỡng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu ăn thường xuyên. Theo bác sĩ Hà, nội tạng động vật như lòng lợn vốn giàu cholesterol, chất béo bão hòa và hàm lượng purin cao. Nếu tiêu thụ quá mức có thể góp phần làm tăng nguy cơ rối loạn mỡ máu, huyết áp cao, tiểu đường, gút và tim mạch, nhất là ở những người đã có sẵn bệnh nền.

Ưu tiên lựa chọn thực phẩm an toàn

Để đảm bảo sức khỏe khi tiêu dùng các món từ lòng heo, bác sĩ Hà khuyến cáo người dân nên lựa chọn sản phẩm tại những địa chỉ uy tín như siêu thị, chợ truyền thống hoặc cửa hàng có nguồn gốc rõ ràng. Tốt nhất, nên mua lòng tươi và tự sơ chế tại nhà để kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng cần tỉnh táo trước những trào lưu ẩm thực đang "gây sốt" trên mạng, tránh tâm lý chạy theo món lạ mà xem nhẹ yếu tố sức khỏe. Ngay cả với lòng heo thật, nếu sử dụng với tần suất cao, người ăn vẫn có thể đối mặt với nguy cơ cholesterol, rối loạn chuyển hóa hoặc các bệnh mạn tính khác.