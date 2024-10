Tại cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng, thay mặt Đảng, Nhà nước, nhân dân VN, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn sự hỗ trợ, chia sẻ kịp thời của Chính phủ, nhân dân Singapore đã dành cho VN trong việc khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (Yagi); vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước thời gian qua đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Cho rằng tiềm năng, dư địa hai nước còn rất lớn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tăng cường quan hệ hợp tác trên tinh thần "đã tốt rồi phải tốt hơn nữa", đưa quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược toàn diện trong thời gian tới. Hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn Quốc hội cấp cao, nhóm nghị sĩ trẻ, nhóm nghị sĩ nữ; tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương IPU, AIPA, APPF…; ủng hộ lập trường của nhau về các vấn đề khu vực và quốc tế.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng sang thăm VN vào thời gian thích hợp.

Tại cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng nhận thấy quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp. Hai bên đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội giai đoạn 2023 - 2028 và có nhiều giải pháp thúc đẩy, làm sâu sắc thêm các nội hàm hợp tác trong thời gian tới. Với mục tiêu đưa quan hệ VN - Thái Lan lên Đối tác Chiến lược toàn diện, trên tinh thần thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội đã được ký tháng 12.2023, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, các nhóm nghị sĩ để trao đổi kinh nghiệm giữa hai cơ quan lập pháp.

Hai nhà lãnh đạo Quốc hội nhấn mạnh hai bên cần ủng hộ lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở khu vực trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước LHQ về luật Biển năm 1982.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Belarus.

Chiều tối 19.10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn rời thủ đô Vientiane, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Lào và tham dự Đại hội đồng AIPA-45.