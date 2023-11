Lâm Thanh Hà đi máy bay riêng đến Đài Loan dự giải Kim Mã

Truyền thông tiết lộ Lâm Thanh Hà đi máy bay riêng đến Đài Loan dự Lễ trao giải Kim Mã WEIBO NV

Hôm 24.11, Lâm Thanh Hà đăng tải loạt ảnh chụp cạnh máy bay, hé lộ thông tin bà đến Đài Loan để dự Lễ trao giải Kim Mã. Ngôi sao 69 tuổi xuất hiện với diện mạo tươi tắn cùng phong cách giản dị, năng động. Mỹ nhân đình đám một thời phối áo thun trắng với quần jeans, bốt cao cổ, bên ngoài là áo khoác dáng dài kết hợp với mũ rộng vành. Trang phục đơn giản giúp bà thêm trẻ trung nhưng cũng không kém phần phong cách. Vóc dáng cân đối, làn da trắng sáng, gương mặt hài hòa cùng thần thái rạng rỡ của nữ nghệ sĩ kỳ cựu khiến nhiều người cảm thán, ngưỡng mộ vì bà đã gần chạm ngưỡng 70 tuổi. Bên dưới mục bình luận, đông đảo dân mạng dành nhiều lời khen sắc vóc của Lâm Thanh Hà ở tuổi 69 đồng thời háo hức được chứng kiến sự xuất hiện của sao phim Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất Bại trên thảm đỏ Lễ trao giải Kim Mã sau nhiều năm vắng bóng ở làng giải trí.



HK01 tiết lộ Lâm Thanh Hà trở lại Đài Loan vào dịp này để dự Lễ trao giải Kim Mã lần thứ 60 diễn ra vào tối 25.11. Nàng "Đông Phương Bất Bại" đình đám một thời được trao giải Thành tựu trọn đời nhờ những đóng góp to lớn cho nền điện ảnh Hoa ngữ.

Minh tinh 69 tuổi khiến nhiều người kinh ngạc với vẻ ngoài tươi trẻ WEIBO NV

Ngôi sao kỳ cựu luôn xuất hiện với thần thái rạng rỡ, giàu năng lượng WEIBO NV

Theo Woman TVBS, sau khi xác nhận tham gia lễ trao giải danh tiếng kể trên, Lâm Thanh Hà đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để xuất hiện với hình ảnh đẹp nhất. Nữ diễn viên đã nhờ một nhà thiết kế thân thiết may một chiếc váy ấn tượng để dự sự kiện này đồng thời tích cực tập luyện nhằm có vóc dáng mong muốn. Trong vòng một tháng, minh tinh 69 tuổi đã nỗ lực bền bỉ và giảm được 5 kg. Bà chia sẻ vui với người hâm mộ rằng mình sẽ sải bước trên thảm đỏ Kim Mã với trạng thái tốt nhất.

Ngoài ra, để sở hữu vóc dáng cân đối, khỏe khoắn ở tuổi U.70, nữ diễn viên duy trì chế độ ăn uống thanh đạm, lành mạnh và tích cực tập thể thao trong nhiều năm. Nghệ sĩ thường dành ít nhất một giờ mỗi ngày để tập thể dục, thường tập pilates, leo núi, đánh cầu lông, bóng bàn…

Người hâm mộ háo hức được chứng kiến Lâm Thanh Hà sải bước trên thảm đỏ Kim Mã vào tối 25.11 WEIBO NV

Lâm Thanh Hà sinh năm 1954 tại Đài Loan, bà là ngôi sao điện ảnh cực kỳ nổi tiếng tại Đài Loan, Hồng Kông vào thập niên 1980, 1990. Minh tinh từng được tôn vinh là một trong "tứ đại mỹ nhân" hàng đầu màn ảnh xứ cảng thơm bên cạnh Quan Chi Lâm, Lý Gia Hân và Trương Mạn Ngọc. Nữ diễn viên nổi đình đám với các bộ phim: Hồng lâu mộng, Tình yêu trong sáng, Câu chuyện cảnh sát, Tân Long Môn khách sạn, Lộc Đỉnh Ký, Đông tà tây độc, Trùng Khánh Sâm Lâm… Đặc biệt, bà được biết đến nhiều nhất với vai Đông Phương Bất Bại trong Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất Bại (1991). Sau khi kết hôn với doanh nhân Hình Lý Nguyên vào năm 1994, Lâm Thanh Hà dần rút lui khỏi làng giải trí và sống kín tiếng hơn. Chồng của minh tinh là một đại gia có tiếng tại Hồng Kông với khối tài sản hơn 2,1 tỉ USD (theo Forbes năm 2022).

Ở tuổi xế chiều, Lâm Thanh Hà say sưa với công việc viết lách, sở thích này giúp bà cảm thấy thư thái, đầu óc được khai mở và không bị nhàm chán trước cuộc sống nhàn rỗi. Minh tinh may mắn được ông xã và các con khuyến khích, động viên theo đuổi đam mê và đến nay đã xuất bản 4 cuốn sách. Cách đây ít lâu, bà cũng vừa được Đại học Hồng Kông trao bằng tiến sĩ danh dự nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của bà cho nghệ thuật và văn hóa.