Thế giới

Làm việc quá sức, lập trình viên qua đời vẫn nhận tin nhắn giao việc

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
01/02/2026 20:41 GMT+7

Một lập trình viên 32 tuổi tại Trung Quốc đột tử sau nhiều năm làm việc với cường độ cao. Thậm chí sau khi qua đời, anh vẫn nhận thông báo giao việc.

Báo South China Morning Post ngày 31.1 đưa tin anh Gao Guanghui (Cao Quang Huy) qua đời sau một cơn đột quỵ, mà các bác sĩ cho rằng lý do đến từ làm việc quá sức. Anh Cao trước đó đang làm tại một công ty công nghệ ở thành phố Quảng Châu, Trung Quốc.

Vợ của anh Cao, chị Lý, cho biết vào một buổi sáng tháng 11.2025, chị nghe chồng mình bảo không khỏe, thế nhưng cần phải ngồi xử lý công việc. Ngay sau đó, tình trạng của anh Cao chuyển biến xấu, anh bắt đầu co giật và hôn mê trên đường đến bệnh viện.

Làm việc quá sức, lập trình viên qua đời vẫn nhận tin nhắn giao việc - Ảnh 1.

Anh Gao Guanghui, lập trình viên 32 tuổi qua đời do làm việc quá sức

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOUTH CHINA MORNING POST

Bệnh viện Y học Cổ truyền số 2 tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc xác nhận anh Cao tử vong vào chiều ngày 29.11.2025. Nguyên nhân được xác định là đột quỵ tim cấp tính, hệ quả trực tiếp từ tình trạng làm việc quá sức kéo dài.

Mới đây, chị Li đưa mọi thông tin lên mạng xã hội. Câu chuyện về cái chết do làm việc quá sức của anh Cao đã gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc. Người vợ nói rằng khi dần mất thức, việc anh nghĩ đến không phải sức khỏe, mà là “hãy nhớ mang theo máy tính của anh”.

Truyền thông Trung Quốc tiết lộ vào thời điểm các bác sĩ cấp cứu sáng ngày 29.11.2025, tài khoản công việc của anh Cao vẫn được thêm vào nhóm mới, và một người đã nhờ anh xử lý việc. 8 tiếng sau khi các bác sĩ xác nhận anh Cao tử vong, các tin nhắn công việc vẫn được gửi đến.

Người vợ chia sẻ do bộ phận anh Cao làm thiếu hụt nhân sự, anh phải đảm đương khối lượng công việc của 7 người và thường xuyên về muộn. "Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ ép anh ấy nghỉ việc", người vợ nói.

Cơ quan Nhân sự và An sinh Xã hội quận Hoàng Phố, Quảng Châu cho biết đã tiếp nhận vụ việc và đang tiến hành điều tra.

