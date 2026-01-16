Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kết quả sau một tháng Úc cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội

Bảo Hoàng
16/01/2026 11:03 GMT+7

Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết trong hơn 1 tháng triển khai quy định về độ tuổi dùng mạng xã hội, chính quyền đã chặn hơn 4,7 triệu tài khoản.

The Guardian ngày 15.1 đưa tin giới chức Úc cho biết các công ty mạng xã hội đã xóa hoặc vô hiệu hóa khoảng 4,7 triệu tài khoản thuộc về người dùng dưới 16 tuổi, chỉ một tháng sau khi lệnh cấm chính thức có hiệu lực từ ngày 10.12.2025.

Theo eSafety, cơ quan quản lý an toàn mạng thuộc chính phủ Úc, cơ quan đã gửi bộ câu hỏi đến các nền tảng mạng xã hội để nắm bao nhiêu tài khoản đã bị xóa nhằm tuân thủ luật tại Úc. Kết quả cho thấy hơn 4,7 triệu tài khoản bị vô hiệu hóa, gỡ bỏ, hạn chế trong những ngày đầu thực thi lệnh cấm. Có 10 nền tảng mạng xã hội đã gửi dữ liệu, trong đó có những cái tên phổ biến như YouTube, Facebook, Instagram, TikTok và Reddit.

Kết quả sau một tháng Úc cấm người dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội - Ảnh 1.

Nhiều nền tảng mạng xã hội yêu cầu người dùng tại Úc phải xác nhận trên 16 tuổi mới được sử dụng

ẢNH: REUTERS

Đây là số liệu đầu tiên do chính phủ Úc công bố về mức độ tuân thủ luật mới, cho thấy các nền tảng công nghệ đang có những bước đi mạnh mẽ nhằm tránh nguy cơ bị phạt lên tới 33 triệu USD.

Luật này không áp dụng chế tài đối với trẻ em hay phụ huynh, mà đặt toàn bộ trách nhiệm lên các công ty vận hành nền tảng.

“Thật đáng mừng khi các công ty truyền thông xã hội đang nỗ lực đáng kể để tuân thủ luật pháp và ngăn chặn trẻ em sử dụng nền tảng của họ”, Thủ tướng Úc Albanese phát biểu ngày 15.1.

Ủy viên eSafety Julie Inman Grant nhận định: "Rõ ràng các hướng dẫn quản lý và quá trình làm việc trực tiếp giữa eSafety với các nền tảng đang mang lại kết quả đáng kể".

Mạng xã hội của tỉ phú Musk bị điều tra sau tai tiếng tạo ảnh deepfake khiêu dâm

Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận vẫn còn một số tài khoản chưa đủ tuổi đang hoạt động và còn quá sớm để khẳng định các công ty đã tuân thủ hoàn toàn, Reuters đưa tin.

Theo bà Inman Grant, việc triển khai các biện pháp xác minh độ tuổi hiệu quả cần thêm thời gian để hoàn thiện.

Úc là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm toàn diện mạng xã hội đối với trẻ dưới 16 tuổi, trong bối cảnh ngày càng nhiều lo ngại về tác động của các nền tảng số đối với sức khỏe tinh thần. Một số quốc gia như Anh cũng đang nghiên cứu triển khai quy định tương tự.

Khám phá thêm chủ đề

mạng xã hội úc úc cấm trẻ dùng mạng xã hội
