Lâm Vỹ Dạ bật khóc nức nở trên sóng truyền hình

Tập 196 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự dẫn dắt của Lâm Vỹ Dạ cùng 2 khách mời là Hương Ly và Minh Vương M4U. Tham gia chương trình, họ cùng hợp sức vượt qua các thử thách, mang tiền thưởng về hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Minh Vương M4U cho biết anh có nhiều kỷ niệm đẹp với Nghệ An khi từng nhiều lần biểu diễn tại đây và luôn nhận được sự yêu mến, ủng hộ nhiệt tình từ khán giả. Tại buổi ghi hình, nam ca sĩ xúc động trước hình ảnh hàng nghìn người dân đội nắng theo dõi chương trình, chung tay sẻ chia với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Dù đây là lần thứ 2 tham gia, Minh Vương M4U thừa nhận anh vẫn không tránh khỏi áp lực và những trăn trở. Bởi anh luôn mong mình có thể góp sức mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho các em nhỏ.

Lâm Vỹ Dạ cùng 2 khách mời động viên mẹ con Thảo Quỳnh trước những thăng trầm trong cuộc sống Ảnh: NSX

Trong chương trình, câu chuyện của Cao Ngọc Thảo Quỳnh khiến nhiều người xót xa. Cha mắc bệnh viêm tuỷ, liệt từ ngực xuống chân nên từ đó, mọi gánh nặng kinh tế đổ lên vai người mẹ là chị Trương Thị Bé.

Để có thời gian vừa chăm sóc chồng, vừa lo cho con, chị đành nghỉ công việc kế toán để làm thuê cắt cỏ, phun thuốc, bẻ ngô… với thu nhập khoảng 200.000 đồng/ngày. Sau mỗi buổi tan học, Quỳnh lại theo mẹ ra đồng bẻ ngô rồi về chăm sóc cha. Đến mùa ốc, chị Bé tranh thủ đi bắt ốc bán để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Dù bị liệt, anh Hùng vẫn cố gắng livestream bán đồ gia dụng để phụ giúp gia đình, nhưng mỗi ngày chỉ kiếm được vài chục ngàn nhờ sự ủng hộ của bà con. Vì hoàn cảnh quá khó khăn, suốt 2 năm qua anh chưa thể tái khám do mỗi đợt điều trị tốn khoảng 10 triệu đồng. Hiện anh chỉ uống thuốc cầm chừng theo đơn cũ với chi phí từ 30.000 - 40.000 đồng mỗi ngày. Gia đình sống rất chật vật, chủ yếu dựa vào khoản trợ cấp khuyết tật 1 triệu đồng/tháng. Để chữa bệnh cho anh Hùng, gia đình đã vay khoảng 350 triệu đồng và mỗi tháng phải trả gần 2 triệu đồng tiền lãi.

Lâm Vỹ Dạ, Hương Ly trải lòng

Dàn khách mời nghẹn lòng trước những hoàn cảnh khó khăn trong Mái ấm gia đình Việt Ảnh: NSX

Chứng kiến hoàn cảnh của nhân vật, MC Lâm Vỹ Dạ không kìm được nước mắt. Nữ MC cho biết phải rất lâu cô mới đủ can đảm quay trở lại dẫn dắt Mái ấm gia đình Việt vì mỗi lần tham gia, vợ Hứa Minh Đạt đều cảm thấy bản thân quá may mắn so với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. "Hoàn cảnh nào cũng quá khổ, khiến tôi không thể cầm được nước mắt. Thật sự rất đau lòng", cô chia sẻ.

Nhìn chị Bé bật khóc khi nhắc đến gánh nặng gia đình, Lâm Vỹ Dạ càng thêm xót xa và cảm phục nghị lực của người phụ nữ vừa mưu sinh, vừa chăm sóc chồng bệnh và hai con nhỏ. Nữ MC cũng xúc động trước những ước mơ đẹp của các em nhỏ trong chương trình như trở thành bác sĩ, giáo viên để sau này chữa bệnh cho người thân và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác. Theo cô, chính những khát vọng ấy là động lực để các em vươn lên, vượt qua nghịch cảnh.

Á hậu Hương Ly cũng nghẹn lòng trước hoàn cảnh của chị Bé. Nàng hậu cho biết hình ảnh người mẹ tần tảo khiến cô nhớ đến mẹ mình - người từng bán từng bó rau, từng củ khoai để chắt chiu từng đồng nuôi con ăn học. Nhìn 2 chị em Thảo Quỳnh ngoan ngoãn, hiểu chuyện, Hương Ly như thấy lại tuổi thơ của chính mình và quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập cho hai em đến hết lớp 12.