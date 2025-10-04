Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

Lý do khiến Lâm Vỹ Dạ chấp nhận mất hình tượng trên truyền hình

Thạch Anh
Thạch Anh
04/10/2025 13:18 GMT+7

Không chỉ đảm nhận vai trò dẫn dắt, Lâm Vỹ Dạ còn chấp nhận mất hình tượng để hỗ trợ các em nhỏ trong 'Mái ấm gia đình Việt'.

Lâm Vỹ Dạ đảm nhận vai trò dẫn dắt cùng Hứa Minh Đạt trong tập 154 Mái ấm gia đình Việt. Trong chương trình, dàn khách mời gồm diễn viên Bảo Hân, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh cùng hợp sức vượt qua các thử thách, mang tiền thưởng về hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Lý do khiến Lâm Vỹ Dạ chấp nhận mất hình tượng trên truyền hình- Ảnh 1.

Dàn sao xót xa trước hoàn cảnh gia đình em Bảo Hân

ẢNH: BTC

Trong chương trình, câu chuyện của em Nguyễn Đoàn Bảo Hân khiến nhiều người xót xa. Cha qua đời cách đây 3 năm vì ung thư gan, hiện cô bé đang sống cùng mẹ và 2 em nhỏ trong căn nhà cũ đã xuống cấp. Từ ngày chồng mất, chị Đoàn Thị Tâm (1986) - mẹ của Bảo Hân gồng gánh cả gia đình. Chị hiện mang nhiều bệnh như u tuyến giáp hai bên, trào ngược dạ dày, thoái hóa khớp… nhưng vẫn nỗ lực làm việc để lo cho các con đang tuổi ăn tuổi học.

Gia đình có 2 sào ruộng, được người em cho mượn thêm 2 sào để canh tác. Dù sức khỏe yếu, chị Tâm vẫn cố gắng lao động, mỗi năm chỉ gieo cấy được một vụ lúa, thu hoạch khoảng 5 - 6 tạ, vừa đủ cho bốn mẹ con ăn. Để có thêm thu nhập, chị nhận làm thuê đủ việc, từ làm cỏ, làm vườn ươm… với mức tiền công 15.000 đồng/giờ. Ngoài ra, chị Tâm được hưởng chế độ mẹ đơn thân nuôi con với mức trợ cấp 1,5 triệu đồng/tháng.

hoàn cảnh thiếu thốn, Bảo Hân vẫn chăm chỉ học hành để mẹ yên lòng. Năm học vừa qua, em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Ngoài giờ học, cô bé tự nấu cơm, quét nhà, rửa chén, giặt quần áo và chăm em nhỏ để mẹ đi làm. Những ngày không đến trường, em theo mẹ ra đồng làm cỏ để san sẻ gánh nặng.

Lý do khiến Lâm Vỹ Dạ chấp nhận mất hình tượng trên truyền hình- Ảnh 2.

Lâm Vỹ Dạ bất chấp hình tượng, xin hỗ trợ cho hoàn cảnh khó khăn

ẢNH: BTC

Lâm Vỹ Dạ và dàn sao xót xa

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh bày tỏ sự cảm phục khi chứng kiến các em nhỏ luôn nghĩ đến cha mẹ trước tiên, mong người thân khỏe mạnh, đỡ vất vả rồi mới dám mơ ước cho bản thân. Anh chia sẻ: “Đến ước mơ về vật chất của các bé cũng rất bình thường đối với nhiều người. Đó chỉ là mong muốn có một mái nhà kín đáo, không bị gió lùa, vì nhà là nơi để chúng ta trở về nên rất cần sự chắc chắn. Các bé không mơ ngôi nhà quá to, chỉ cần một mái ấm bình thường, đủ an toàn để sống cùng gia đình”.

Hình ảnh bốn mẹ con chị Tâm sống trong căn nhà xuống cấp, không cửa, giường chật chội khiến MC Lâm Vỹ Dạ xót xa. Lo lắng cho sự an toàn của gia đình khi mưa bão, nữ MC đã xúc động kêu gọi sự chung tay từ các nhà hảo tâm. Bất chấp hình tượng, cô thậm chí quỳ gối để xin một suất sửa nhà cho gia đình Bảo Hân. Cô nghẹn ngào nói: “Nhà bé Bảo Hân hiện tại không có cửa, không biết có ai muốn tặng bé một cánh cửa không ạ. Ngoài ra, xin hãy hỗ trợ sửa lại ngôi nhà cho gia đình bé để các em có chỗ ở an toàn hơn”.

Với sự hỗ trợ của các nghệ sĩ khách mời, gia đình em Nguyễn Đoàn Bảo Hân về thứ ba, nhận thưởng 17 triệu đồng. Gia đình em Lương Thị Chi Yên về nhì, nhận 22 triệu đồng. Gia đình em Bùi Huy Nam giành giải nhất, vượt qua thử thách đặc biệt và mang về tổng tiền thưởng 62 triệu đồng. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ và người dân đã chung tay ủng hộ gần 200 triệu đồng để hỗ trợ cho 3 hoàn cảnh khó khăn.

Tin liên quan

Lý do Lâm Vỹ Dạ khóc nghẹn trên truyền hình

Lý do Lâm Vỹ Dạ khóc nghẹn trên truyền hình

Hoàn cảnh của Lê Na trong chương trình 'Mái ấm gia đình Việt' khiến Lâm Vỹ Dạ không khỏi xúc động.

Khám phá thêm chủ đề

Lâm Vỹ Dạ Diễn viên Lâm Vỹ Dạ Bảo Hân Mái ấm gia đình Việt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận