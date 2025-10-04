Lý do khiến Lâm Vỹ Dạ chấp nhận mất hình tượng trên truyền hình

Lâm Vỹ Dạ đảm nhận vai trò dẫn dắt cùng Hứa Minh Đạt trong tập 154 Mái ấm gia đình Việt. Trong chương trình, dàn khách mời gồm diễn viên Bảo Hân, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh cùng hợp sức vượt qua các thử thách, mang tiền thưởng về hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Dàn sao xót xa trước hoàn cảnh gia đình em Bảo Hân ẢNH: BTC

Trong chương trình, câu chuyện của em Nguyễn Đoàn Bảo Hân khiến nhiều người xót xa. Cha qua đời cách đây 3 năm vì ung thư gan, hiện cô bé đang sống cùng mẹ và 2 em nhỏ trong căn nhà cũ đã xuống cấp. Từ ngày chồng mất, chị Đoàn Thị Tâm (1986) - mẹ của Bảo Hân gồng gánh cả gia đình. Chị hiện mang nhiều bệnh như u tuyến giáp hai bên, trào ngược dạ dày, thoái hóa khớp… nhưng vẫn nỗ lực làm việc để lo cho các con đang tuổi ăn tuổi học.

Gia đình có 2 sào ruộng, được người em cho mượn thêm 2 sào để canh tác. Dù sức khỏe yếu, chị Tâm vẫn cố gắng lao động, mỗi năm chỉ gieo cấy được một vụ lúa, thu hoạch khoảng 5 - 6 tạ, vừa đủ cho bốn mẹ con ăn. Để có thêm thu nhập, chị nhận làm thuê đủ việc, từ làm cỏ, làm vườn ươm… với mức tiền công 15.000 đồng/giờ. Ngoài ra, chị Tâm được hưởng chế độ mẹ đơn thân nuôi con với mức trợ cấp 1,5 triệu đồng/tháng.

Dù hoàn cảnh thiếu thốn, Bảo Hân vẫn chăm chỉ học hành để mẹ yên lòng. Năm học vừa qua, em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Ngoài giờ học, cô bé tự nấu cơm, quét nhà, rửa chén, giặt quần áo và chăm em nhỏ để mẹ đi làm. Những ngày không đến trường, em theo mẹ ra đồng làm cỏ để san sẻ gánh nặng.

Lâm Vỹ Dạ bất chấp hình tượng, xin hỗ trợ cho hoàn cảnh khó khăn ẢNH: BTC

Lâm Vỹ Dạ và dàn sao xót xa

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh bày tỏ sự cảm phục khi chứng kiến các em nhỏ luôn nghĩ đến cha mẹ trước tiên, mong người thân khỏe mạnh, đỡ vất vả rồi mới dám mơ ước cho bản thân. Anh chia sẻ: “Đến ước mơ về vật chất của các bé cũng rất bình thường đối với nhiều người. Đó chỉ là mong muốn có một mái nhà kín đáo, không bị gió lùa, vì nhà là nơi để chúng ta trở về nên rất cần sự chắc chắn. Các bé không mơ ngôi nhà quá to, chỉ cần một mái ấm bình thường, đủ an toàn để sống cùng gia đình”.

Hình ảnh bốn mẹ con chị Tâm sống trong căn nhà xuống cấp, không cửa, giường chật chội khiến MC Lâm Vỹ Dạ xót xa. Lo lắng cho sự an toàn của gia đình khi mưa bão, nữ MC đã xúc động kêu gọi sự chung tay từ các nhà hảo tâm. Bất chấp hình tượng, cô thậm chí quỳ gối để xin một suất sửa nhà cho gia đình Bảo Hân. Cô nghẹn ngào nói: “Nhà bé Bảo Hân hiện tại không có cửa, không biết có ai muốn tặng bé một cánh cửa không ạ. Ngoài ra, xin hãy hỗ trợ sửa lại ngôi nhà cho gia đình bé để các em có chỗ ở an toàn hơn”.

Với sự hỗ trợ của các nghệ sĩ khách mời, gia đình em Nguyễn Đoàn Bảo Hân về thứ ba, nhận thưởng 17 triệu đồng. Gia đình em Lương Thị Chi Yên về nhì, nhận 22 triệu đồng. Gia đình em Bùi Huy Nam giành giải nhất, vượt qua thử thách đặc biệt và mang về tổng tiền thưởng 62 triệu đồng. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ và người dân đã chung tay ủng hộ gần 200 triệu đồng để hỗ trợ cho 3 hoàn cảnh khó khăn.