Trong tập 214 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự dẫn dắt của Lâm Vỹ Dạ, cùng 2 khách mời là MC Thanh Thanh Huyền và nhà sáng tạo nội dung Đức Anh. Họ cùng hợp sức vượt qua các thử thách, mang tiền thưởng từ Tập đoàn Hoa Sen về hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Lần thứ hai trở lại Mái ấm gia đình Việt, Thanh Thanh Huyền bày tỏ niềm vui khi tiếp tục có cơ hội góp sức giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Nữ MC cho biết sẽ nỗ lực hết mình trong các thử thách để mang về tiền thưởng cho các gia đình.

Trong khi đó, Đức Anh đặc biệt phấn khởi khi chương trình được ghi hình ngay trên quê hương Ninh Bình. Từng trải qua tuổi thơ nhiều khó khăn, nam khách mời cho biết anh càng thấu hiểu hoàn cảnh của các nhân vật và mong muốn góp sức giúp các em có thêm động lực vượt qua nghịch cảnh.

Lâm Vỹ Dạ cùng 2 khách mời động viên em Bình An trước những biến cố trong cuộc sống Ảnh: NSX

Trong chương trình, hoàn cảnh Lê Thị Bình An (sinh năm 2014) khiến nhiều người xót xa. Cha rời đi từ khi em còn nhỏ, nay đã có gia đình riêng, chỉ thỉnh thoảng thăm hỏi và hỗ trợ khoản tiền không thường xuyên, cô bé hiện sống cùng ông ngoại và mẹ tại Thanh Hóa. Cả hai người thân đều có vấn đề về sức khỏe, trong đó mẹ của Bình An đôi lúc không kiểm soát được hành vi, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống.

Hiện tại, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào công việc thu hoạch theo mùa vụ và vài con gà để cải thiện cuộc sống. Ngoài ra, mẹ Bình An nhận khoản hỗ trợ 750.000 đồng mỗi tháng, còn cô bé và ông ngoại mỗi người nhận 500.000 đồng.

Lớn lên thiếu vắng tình thương của cha, Bình An không tránh khỏi những lúc tủi thân nhưng thường giữ nỗi buồn cho riêng mình. Em luôn lo lắng cho sức khỏe của ông ngoại, sợ một ngày ông không còn đủ sức làm chỗ dựa cho hai mẹ con. Mới 12 tuổi, Bình An đã biết chăm sóc mẹ, đỡ đần ông và tự nhắc mình cố gắng học tập để sau này có thể chăm lo cho gia đình. Điều em mong mỏi nhất là mẹ và ông ngoại luôn khỏe mạnh.

Lâm Vỹ Dạ nghẹn ngào trước hoàn cảnh trong 'Mái ấm gia đình Việt'

Thanh Thanh Huyền hết mình với các thử thách trong chương trình Ảnh: NSX

Lắng nghe câu chuyện của cô bé, MC Lâm Vỹ Dạ xúc động khi nhắc đến cái tên Bình An, bởi theo cô, đó có lẽ cũng là điều gia đình mong mỏi nhất dành cho em. Nữ MC cảm phục khi cô bé mới 12 tuổi đã biết đỡ đần ông ngoại, chăm sóc mẹ có sức khỏe không ổn định và luôn nghĩ đến những người thân trước bản thân mình.

MC Thanh Thanh Huyền đặc biệt xúc động khi nghe Bình An kể về những ước mơ giản dị của mình - mong sau này trở thành giáo viên để dạy chữ cho trẻ em nghèo, có thể mua áo mới cho ông ngoại và mong mẹ khỏe mạnh.

Điều khiến Thanh Thanh Huyền xót xa hơn cả là dù sống cùng mẹ, Bình An chưa từng được mẹ buộc tóc. Biết được điều này, nữ MC nhẹ nhàng chải rồi buộc tóc cho em ngay tại chương trình. Trước cử chỉ ân cần ấy, Bình An bật khóc nức nở.

Hoàn cảnh của cô bé khiến Đức Anh nhớ lại tuổi thơ của chính mình, khi từng sống cùng bà ngoại, mẹ làm giúp việc để nuôi con, còn cha đã có gia đình riêng. Từ những trải nghiệm của bản thân, nhà sáng tạo nội dung thấu hiểu cảm giác cô đơn, tủi thân khi không biết chia sẻ nỗi buồn cùng ai. Anh cho rằng để có được vẻ ngoài mạnh mẽ, hiểu chuyện như hôm nay, Bình An có lẽ đã nhiều lần âm thầm rơi nước mắt rồi tự mình vượt qua. Điều đó khiến nam khách mời càng thêm thương và cảm phục nghị lực của cô bé.