Lâm Vỹ Dạ tiết lộ lý do luôn 'xin thêm' cho các gia đình khó khăn

Chương trình Mái ấm gia đình Việt vừa khép lại 3 ngày ghi hình tại phường Hoa Lư (Ninh Bình), với sự đồng hành của các MC Dương Hồng Phúc, Thanh Thảo, Lâm Vỹ Dạ, NSƯT Ốc Thanh Vân cùng nhiều khách mời như NSND Thanh Lam, ca sĩ Lưu Hương Giang, MC Đức Bảo, nhiếp ảnh gia Thiên Minh, ca sĩ MLee và các diễn viên Minh Trang, Trâm Anh…

NSND Thanh Lam, Thiên Minh đồng hành cùng Mái ấm gia đình Việt

NSND Thanh Lam xót xa trước hoàn cảnh khó khăn của các em nhỏ trong chương trình Ảnh: NSX

Trở lại Mái ấm gia đình Việt lần thứ hai, NSND Thanh Lam tiếp tục dành sự quan tâm cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Nếu lần ghi hình tại Quảng Nam cách đây 3 năm diễn ra trong mưa gió, thì lần này, nữ nghệ sĩ cùng ê kíp và khán giả trải qua những ngày nắng nóng ở Ninh Bình.

Thanh Lam cho biết thời tiết hay khoảng cách địa lý không khiến cô đắn đo mỗi khi nhận lời tham gia chương trình. Nữ nghệ sĩ trân trọng cơ hội được trực tiếp hỗ trợ những gia đình khó khăn. Trong chuyến ghi hình lần này, mẹ cô cũng có mặt tại Ninh Bình để cổ vũ con gái.

Thiên Minh xúc động trước nghị lực của các em nhỏ Ảnh: NSX

Cũng trở lại chương trình lần thứ hai, nhiếp ảnh gia Thiên Minh cho biết anh luôn hào hứng khi có dịp đồng hành cùng các nhân vật. Điều khiến anh xúc động trong những ngày ghi hình tại Ninh Bình là sự góp sức của đông đảo người dân và mạnh thường quân. Dù thời tiết nắng nóng, nhiều người vẫn đến theo dõi, cổ vũ và đóng góp để hỗ trợ các gia đình.

Trong khi đó, MC Thanh Thanh Huyền bày tỏ ấn tượng trước nghị lực của những em nhỏ dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn vẫn luôn nghĩ cho người thân. Bên cạnh việc tham gia các thử thách, cô trao tặng mỗi gia đình 30 triệu đồng và nhận hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập đến hết lớp 12 cho ba chị em mồ côi.

Lâm Vỹ Dạ: Cứ được đà là tôi xin thôi

Lâm Vỹ Dạ đồng hành cùng chương trình trong vai trò người dẫn dắt Ảnh: NSX

Là gương mặt quen thuộc của Mái ấm gia đình Việt, Lâm Vỹ Dạ thường chủ động kêu gọi thêm sự hỗ trợ cho các nhân vật khi biết họ còn nhiều khó khăn. Nữ nghệ sĩ cho biết cô hiểu rằng các gia đình phải trải qua những hoàn cảnh thực sự chật vật mới tìm đến chương trình, vì vậy cô luôn muốn tranh thủ cơ hội để giúp họ nhận được nhiều sự sẻ chia hơn.

Điều khiến Lâm Vỹ Dạ xúc động là nhiều em nhỏ dù thiếu thốn vẫn chỉ mong những điều tốt đẹp đến với cha mẹ, ông bà mà ít khi nhắc đến nhu cầu của bản thân. Cô cũng xem mình là cầu nối giữa những người muốn giúp đỡ và các gia đình cần được hỗ trợ.

“Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi thấy các bé được hỗ trợ, và cứ được đà là tôi xin thôi”, Lâm Vỹ Dạ chia sẻ.