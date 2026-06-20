Vì sao Mái ấm gia đình Việt vẫn giữ sức hút sau 4 năm ?

Tính đến hiện tại, chương trình truyền hình này đã có mặt tại 30 tỉnh, thành phố, quy tụ hơn 300 người nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực cùng đồng hành, điển hình như ca sĩ Đức Phúc, ca sĩ Song Luân, ca sĩ Anh Tú, diễn viên Đình Tú, diễn viên Puka, diễn viên Thanh Hương, cầu thủ Tiến Linh, võ sĩ Trương Đình Hoàng…

Theo thông tin từ nhà sản xuất, 4 năm qua, Mái ấm gia đình Việt đã hỗ trợ, tiếp thêm động lực cho khoảng 600 hoàn cảnh khó khăn với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng. Đáng chú ý, trong đợt ghi hình gần nhất tại Nghệ An, mọi người đã chung tay đóng góp hơn 5,6 tỉ đồng, xác lập kỷ lục về tổng số tiền hỗ trợ cao nhất trong 4 năm chương trình được thực hiện. Trước đó, Mái ấm gia đình Việt còn được vinh danh Dự án truyền cảm hứng tại giải thưởng Hành động vì cộng đồng năm 2025.

NSƯT Đức Khuê, diễn viên Thanh Hương hết mình với các thử thách để mang tiền thưởng về hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn Nguồn: NSX

Giữa sự phát triển của các chương trình truyền hình thực tế hiện nay, Mái ấm gia đình Việt vẫn duy trì được sức hút nhờ thông điệp ý nghĩa cùng cách kể chuyện nhân văn khi đi sâu vào các hoàn cảnh, đặc biệt là hành trình vượt qua khó khăn của các em nhỏ. Đó có thể là những bé mồ côi từ sớm, những học sinh vừa đi học vừa chăm sóc người thân bệnh nặng hay những gia đình chật vật mưu sinh trong cảnh khốn cùng… Thế nhưng điểm chung của các em là ý chí, nỗ lực đến trường, vẫn nuôi ước mơ thoát nghèo dù vẫn đang đối diện với nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Theo nhà sản xuất, đằng sau mỗi tập phát sóng là quá trình chuẩn bị kéo dài khoảng một tháng với nhiều công đoạn như khảo sát, xác minh, ghi hình và hậu kỳ. Bên cạnh hoàn cảnh khó khăn, chương trình còn chú trọng đến tinh thần hiếu học, nghị lực vượt khó và khát vọng vươn lên của các em nhỏ. Đây là những yếu tố giúp mỗi câu chuyện không chỉ phản ánh đời sống mà còn lan tỏa nguồn cảm hứng tích cực đến cộng đồng.

Theo ông Trần Đình Phương, đại diện nhà sản xuất, để giữ được sự quan tâm của khán giả trong suốt 4 năm, ê kíp cũng phải đối diện với không ít thử thách. Sau hàng ngàn hoàn cảnh đã được chia sẻ, bài toán đặt ra là làm sao để mỗi tập phát sóng vẫn giữ được tính chân thực, không lặp lại, không "kịch bản hóa". Điều này đòi hỏi đội ngũ sản xuất phải đi rất sâu vào đời sống nhân vật, chọn lọc kỹ lưỡng và kể lại câu chuyện theo cách đủ giản dị nhưng vẫn chạm đến cảm xúc.

Trong quá trình thực hiện Mái ấm gia đình Việt, nhà sản xuất nỗ lực tạo sự uy tín thông qua việc công khai, minh bạch. Bên cạnh đó, ê kíp cũng đặt mục tiêu phát triển quy mô lẫn vận hành. "Chúng tôi không ngừng đặt chân đến những mảnh đất mới trên khắp dải đất hình chữ S, các yêu cầu về hậu cần, kỹ thuật, an ninh và phối hợp địa phương cũng đều tăng lên. Bài toán đặt ra là đảm bảo chất lượng đồng đều giữa các tập, không bị ảnh hưởng bởi tiến độ, đồng thời giữ được tính chuẩn xác và cảm xúc của từng câu chuyện khi lên sóng", phía nhà sản xuất chia sẻ.



