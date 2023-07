Lấn chiếm đất công, xây dựng hàng loạt quán cà phê trái phép

Ông Nguyễn Trọng Thụy, Phó chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, nêu rõ 8 quán cà phê, nhà hàng ven biển Bãi Dâu gồm: Oasis Coffee & Tea, Sea & Sun Coffee, Mi Amor Coffee, Beach Stop Lounge, Love Beach, Ocean House Restaurant & Bar, Gu Coffee và Egio Tea & Coffee, vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, xây dựng trái phép.



UBND TP.Vũng Tàu đã yêu cầu 8 cơ sở phải ngừng ngay hoạt động kinh doanh vì không bảo đảm an toàn, có nguy cơ xảy ra sự cố và đã bị xử lý vi phạm, có quyết định cưỡng chế nhưng chưa khắc phục. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên chiều 25.7, các quán cà phê, nhà hàng trên đã thông báo tạm nghỉ để… sửa chữa.

Quán cà phê Love Beach chiếm 1.300 m2 đất biển NGUYỄN LONG

B IẾN HƠN 1.300 m2 ĐẤT VEN BIỂN THÀNH QUÁN CÀ PHÊ

Một lãnh đạo UBND P.5 (TP.Vũng Tàu) cho biết quán cà phê Love Beach (35 Trần Phú) dọc đường ven biển Bãi Dâu đang có hàng ngàn mét vuông đất do nhà nước quản lý bị các hộ gia đình chiếm dụng từ nhiều năm qua dù chính quyền địa phương cũng như UBND TP.Vũng Tàu đã xử phạt, ra quyết định thu hồi đất.

Cụ thể, năm 2008, UBND TP.Vũng Tàu xử phạt hành chính ông N.T.G về hành vi lấn chiếm hơn 940 m2 đất công và năm 2011 ban hành quyết định thu hồi. Sau đó, ông G. chuyển nhượng diện tích trên cho nhiều người khác nhau, trong đó có ông N.T.P. Năm 2020, UBND TP.Vũng Tàu phát hiện ông N.T.P lấn chiếm thêm gần 110 m2 đất nên ra quyết định xử phạt và năm 2022 ra quyết định cưỡng chế. Tháng 6.2023, UBND P.5 phát hiện toàn bộ khu đất công bị lấn chiếm trước đó trở thành quán cà phê mang tên Love Beach, khi đo đạc thực tế thì diện tích bị lấn chiếm hơn 1.300 m2.

Làm việc với UBND P.5, bà L.T.T cho biết cuối năm 2022 đã thuê toàn bộ khu đất số 35 Trần Phú của ông N.X.Q (ngụ TP.HCM) để cải tạo, sửa chữa làm quán cà phê. Thời điểm bà T. thuê đất của ông Q. (thời hạn 5 năm - PV), khu đất này rộng 1.500 m2, trong đó chỉ có 195 m2 là đất được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Tại hiện trường đã xây dựng kè đá, cất dựng khung tiền chế, đổ sàn bê tông. UBND P.5 đã yêu cầu chủ cơ sở ngừng kinh doanh chờ cấp có thẩm quyền xử lý.

UBND P.5 còn phát hiện quán cà phê Egio Tea & Coffee (đối diện 150 Trần Phú) lấn chiếm đất công do nhà nước quản lý. Mặc dù tháng 4.2023 UBND TP.Vũng Tàu ra quyết định xử phạt hơn 8 triệu đồng và yêu cầu khắc phục hậu quả nhưng chủ đất vẫn không chấp hành. UBND P.5 đã đề xuất UBND TP.Vũng Tàu ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Ngày 19.6, UBND TP.Vũng Tàu ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với chủ đất, nhưng khi UBND P.5 tống đạt quyết định thì người này không nhận.

C ƯỠNG CHẾ, THU HỒI ĐẤT BỊ LẤN CHIẾM

Ông Nguyễn Trọng Thụy cho biết khu vực Bãi Dâu phía biển có nhiều hộ dân sinh sống đã được cấp chủ quyền nhưng do không phù hợp quy hoạch nên người dân không được cấp giấy phép xây dựng, sửa chữa. Trong đó, nhiều công trình và nhà ở của người dân xuống cấp, không bảo đảm an toàn sử dụng, gây mất mỹ quan đô thị. Thời gian gần đây, người dân và du khách đến khu vực Bãi Dâu ngày càng đông nên nhiều hộ dân tự ý cải tạo, sửa chữa công trình mở quán cà phê mà không có giấy phép, lấn chiếm đất công, vi phạm về quản lý đất đai. Một số công trình đã đưa vào khai thác kinh doanh tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong quá trình sử dụng và ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Cũng theo ông Thụy, UBND TP.Vũng Tàu đã lập đoàn kiểm tra hiện trạng các công trình, yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng chấm dứt ngay các hoạt động xây dựng trái phép, không phép. "UBND TP đã giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì, tổ chức kiểm tra tổng thể về an toàn đối với các công trình đang kinh doanh tại khu vực phía biển. Qua đó, Phòng Quản lý đô thị đã đề xuất TP yêu cầu các cơ sở ngưng hoạt động; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh không bảo đảm an toàn về công trình, trật tự an toàn giao thông đường bộ. Các công trình lấn biển, xây dựng không phép, trái phép phải bị cưỡng chế khắc phục hậu quả triệt để, thu hồi kịp thời đất công bị lấn chiếm", ông Thụy nhấn mạnh.